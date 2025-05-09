Karina García habló con Westcol de sus exnovias, ¿no le caen bien?

La influenciadora Karina García habló con Westcol sobre la vida amorosa del streamer y provocó diversas opiniones en redes sociales.

¿Karina García y Westcol hablaron sobre la vida amorosa del streamer?

Ambos realizaron una transmisión en vivo donde hablaron de diversos temas, entre ellos la situación sentimental del streamer.

Según confesó el paisa tras su ruptura con la cantante Valka no está involucrado con nadie, pues siempre suele estar en el mismo círculo social de mujeres, razón por la que suele reconciliarse con sus exnovias.

¿A Karina García no le caen bien las exnovias de Westcol?

"Yo deseo con todas las fuerzas de mi corazón que West no vuelva con ninguna ex porque es mi amigo, porque lo conozco, porque no, ya no más. Yo sé que te enamoraste de las tres de una manera distinta, por una sentiste más que por las otras y falta una que no la conozco, La Parce", dijo Karina.

Westcol reaccionó y le respondió diciendo: "Yo no he sido capaz de enamorarme otra vez, ¿y sabe qué es lo peor?, que yo me enamoré de las tres".

La paisa le señaló que siente que no es que él no se pueda volver a enamorar, sino que no se ha dado la oportunidad de hacerlo porque le daba miedo o pereza conocer a alguien nuevo.

Aprovechó para aconsejarlo y mencionarle que se dé la oportunidad de conocer a alguien y fluir con esa persona.

"Conocer personas a estas alturas da mucho tiempo, la mujer llega, lo coge a uno como un limón mandarino, lo exprime y se va y no voy a dejar que eso me pase", le contestó Westcol.

Karina le aclaró que, por ello debe ser muy selectivo y hábil para entregarle su corazón a alguien que sí valga la pena, pero le reiteró que no puede cerrarse al amor ni volver al pasado.

Westcol le indicó que él quiere una mujer que lo trate bonito y tenga gestos que lo enamoren, indicando que si eso llega a pasar a ella no le va a faltar nada de su parte.

Karina dio a conocer que Westcol es bastante consentido y le gusta una mujer que cumpla dichas peticiones al respecto.