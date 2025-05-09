Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebró Luis Díaz la clasificación de Colombia al Mundial 2026: "Sueño cumplido"

Luis Díaz conmueve con mensaje tras clasificación de Colombia y su oportunidad de ir a su primer Copa Mundial en 2026.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luis Díaz se pronunció tras clasificarse a su primer Mundial
Luis Díaz se pronunció tras clasificarse a su primer Mundial. (AFP: Chris CODUTO y AFP: GRANT HALVERSON)

El futbolista guajiro Luis Díaz puso su grano de arena durante toda la Eliminatoria Sudamericana siendo el máximo anotador del equipo para que la tricolor vaya a su séptimo Mundial en la historia.

¿Cómo celebró Luis Díaz el paso de Colombia al Mundial de 2026?

La Selección Colombia tiene felices a todos los colombianos tras lograr su pase directo a la Copa Mundial 2026 luego de vencer a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias.

Tras este encuentro varios de los referentes y jugadores de la selección nacional se pronunciaron en sus redes sociales para expresar su felicidad y emoción por haber contribuido al sueño de todos los hinchas cafeteros.

Uno de esos jugadores que se pronunció fue el guajiro Luchito Díaz, quien se mostró feliz por la clasificación y ante la oportunidad de poder jugar su primer Mundial tras no haber podido ir en 2022 ante la no clasificación de la Tricolor.

¡ESTAMOS EN EL MUNDIAL 2026!

Gera Ponce reaccionó a llegada de Luis Díaz al Bayern de Múnich
Luis Díaz feliz por la posibilidad de jugar su primer Mundial con Colombia. (AFP: Luis ACOSTA )

Luis Díaz jugará su primera Copa Mundial en 2026

El actual jugador del Bayern Múnich de Alemania compartió un carrusel de fotografías de lo que fue su noche soñada contra Bolivia en donde resaltó su conexión con James Rodríguez y otros de sus compañeros.

Además, Luis Díaz dejó un emotivo mensaje en el que confesó que cumplía uno de sus mayores sueños como futbolista y era el de ir a jugar una Copa del Mundo con la Selección Colombia.

Gracias a Dios por permitirme cumplir este sueño. Ha sido un proceso largo, lleno de esfuerzo y dedicación, y me siento profundamente afortunado de pertenecer a este gran grupo.

Luis Díaz les envió un mensaje a los hinchas colombianos en donde les aseguró que este sueño apenas empieza y que irán por todo en la máxima cita de selecciones nacionales.

¡Esta alegría es de todos! Seguimos soñando y vamos por más.

¿Qué reacciones provocó Luis Díaz con su mensaje tras clasificación de Colombia?

El futbolista guajiro con sus fotografías y mensaje conmovió a miles de hinchas colombianos quienes han estado reaccionando a su publicación.

Muchos lo han catalogado como el mejor jugador de Colombia en la actualidad por su presente en Europa en donde es el jugador sensación de su equipo.

Además, varias celebridades y artistas reaccionaron, uno de ellos Ryan Castro, quien aseguró que el talento de Luis Díaz era algo de locos.

