James Rodríguez se pronunció tras la clasificación de Colombia al Mundial: "Gracias por tanto"

James Rodríguez rompió el silencio luego de la clasificación de Colombia al Mundial de 2026 y dejó misteriosa foto.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
James Rodríguez dejó mensaje tras clasificación de Colombia al Mundial
James Rodríguez sobre clasificación de Colombia al Mundial. (AFP: Maddie Meyer y AFP: Luis ACOSTA)

James Rodríguez se pronunció en las últimas horas tras ser uno de los responsables del paso histórico de Colombia a un nuevo Mundial de fútbol.

¿Qué dijo James Rodríguez tras la clasificación de Colombia al Mundial de 2026?

La Selección Colombia aseguró su tiquete directo al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y una de las reacciones más esperadas fue la de James Rodríguez, capitán y referente de la Tricolor.

James Rodríguez no ocultó su felicidad tras el triunfo de la Selección Colombia frente a Bolivia, resultado que aseguró la clasificación directa al Mundial 2026. El ’10’ de la Tricolor compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Aquí vamos de nuevo a un Mundial. ¡Te amo Colombia!

El jugado del León de México expresó su emoción por ir a un nuevo Mundial tras sus destacadas actuaciones en 2014 y 2018, además, expresó todo su amor por el país.

¿Por qué James Rodríguez se sentó solo en la mitad del Metropolitano tras partido contra Bolivia?

James Rodríguez en su carrete de fotografías de lo que fue su noche soñada en Barranquilla contra Bolivia compartió una curiosa fotografía que se tomó al final del partido cuando ya todos se habían ido del estadio.

El '10' tras acabarse el partido y ver que los hinchas habían salido del estadio salió caminando descalzo hasta la mitad de la cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla y se sentó por varios minutos con su celular a observar el panorama y reflexionar.

Esta imagen que le ha dado la vuelta a toda Colombia y ha generado varias preguntas de los hinchas ha conmovido a todos, ya que el jugador se veía bastante reflexivo mirando a su alrededor como si hubiese sido su último partido en el Metropolitano.

James Rodríguez ante esta ola de preguntas compartió la foto que se tomó en la mitad del campo y reaccionó a otra publicación en donde simplemente agradeció.

Gracias por tanto.

Samuel, hijo de James Rodríguez enternece cantando el himno nacional
James Rodríguez reaccionó a su foto en la mitad del campo solo. (AFP: Buda Mendes)

¿James Rodríguez se retirará de la Selección Colombia?

Con la clasificación ya en el bolsillo, muchos hinchas se preguntan si este será el último Mundial de James Rodríguez con la Selección Colombia. El ’10’, que ya brilló en Brasil 2014 y Rusia 2018, llegaría a la cita de 2026 con 35 años, una edad en la que varios jugadores empiezan a dar un paso al costado en el fútbol internacional.

Sin embargo, hasta el momento el jugador cucuteño no se ha pronunciado al respecto sobre si se retirará de la Selección Colombia tras el Mundial de 2026, solo ha dejado claro que seguirá dando todo de sí mismo cuando lo llamen a representar al país.

