Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura González compartió su secreto para mantener su espectacular silueta, ¿cuál es?

Laura González dejó a sus fanáticos sin palabras al revelar su top detrás de su espectacular figura.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Laura González
Estos es el secreto para tener la figura como Laura González | Foto Canal RCN

Laura González sorprendió a todos sus seguidores con su espectacular figura y mostró sus mejores recetas conservarse.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las recetas de Laura González para mantener su figura?

La creadora de contenido compartió con sus seguidores detalles de cómo mantener su espectacular figura. En principio, reveló que en un vaso le agrega limón, con un shot de vinagre de manzana con gotas de alcachofa, 10 gotas de diente de león y un poco de sal rosada.

Esto lo realiza todas las mañanas para desinflamar su cuerpo y desintoxicarse de los alimentos que le causen daño. La modelo recalca que hay que tener una alimentación saludable junto con ejercicio para que se vean los resultados.

 

Artículos relacionados

¿Qué pasó con el exnovio de Laura González?

Recientemente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia estuvo involucrada en una polémica.

Todo comenzó con su expareja, Juan Martín, de quien aseguró recibir constantes amenazas, pues le exigía que devolviera los regalos que alguna vez le había dado.

La situación se agravó cuando la familia de González también se vio involucrada, al punto de que la creadora de contenido tuvo que acudir a sus seguidores en busca de apoyo.

Artículos relacionados

¿Quién es la nueva pareja del exnovio de Laura González?

Pese a la polémica, Juan Martín compartió con sus seguidores la gran noticia de su nueva pareja sentimental.

A través de sus redes sociales, compartió una imagen tomado de la mano con una mujer en un restaurante. La publicación desató todo tipo de reacciones, mientras algunos seguidores celebraron que el empresario encontrara una nueva pareja, otros no tardaron en mostrar sus sospechas.

Por el momento, Laura González seguirá compartiendo de detalles de su vida personal y cuáles son sus proyectos personales.

Laura González
Laura González mostró como tener una espectacular figura | Foto Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón estalló tras críticas por fuerte comentario hacia La Jesuu: "dejen el show"

Yina Calderón se defendió de las críticas y dejó clara cuál es su posición respecto a las personas de raza negra.

James Rodríguez dejó mensaje tras clasificación de Colombia al Mundial James Rodríguez

James Rodríguez se pronunció tras la clasificación de Colombia al Mundial: "Gracias por tanto"

James Rodríguez rompió el silencio luego de la clasificación de Colombia al Mundial de 2026 y dejó misteriosa foto.

Karina García se dejó ver cantando canción de Blessd Karina García

Karina García sorprende al mostrarse cantando canción de Blessd: ¿cómo reaccionó Altafulla?

Karina García genera controversia al mostrarse cantando canción que al parecer Blessd le habría compuesto junto a WestCol.

Lo más superlike

Christian Nodal Christian Nodal

Feministas buscan frenar concierto de Christian Nodal en Morelia, ¿cuántas firmas van?

En próximos días Christian Nodal presentará un concierto, aunque puede que ya no sea posible si así lo decide el gobierno.

Salud

¿Te gusta hablar solo? expertos explican por qué podría fortalecer la mente y la memoria

Jennifer Lopez deslumbra con vestido floral Jennifer López

Jennifer Lopez deslumbra en gala con vestido floral y anuncia su esperado regreso al cine

Karol G en Brasil Karol G

Karol G dedicó emotivo mensaje previo a su show en la NFL en Brasil, esto dijo

Alejandra Ávila, Caterin Escobar MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila expresó emotivo mensaje tras eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity