Laura González compartió su secreto para mantener su espectacular silueta, ¿cuál es?

Laura González sorprendió a todos sus seguidores con su espectacular figura y mostró sus mejores recetas conservarse.

¿Cuáles son las recetas de Laura González para mantener su figura?

La creadora de contenido compartió con sus seguidores detalles de cómo mantener su espectacular figura. En principio, reveló que en un vaso le agrega limón, con un shot de vinagre de manzana con gotas de alcachofa, 10 gotas de diente de león y un poco de sal rosada.

Esto lo realiza todas las mañanas para desinflamar su cuerpo y desintoxicarse de los alimentos que le causen daño. La modelo recalca que hay que tener una alimentación saludable junto con ejercicio para que se vean los resultados.

¿Qué pasó con el exnovio de Laura González?

Recientemente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia estuvo involucrada en una polémica.

Todo comenzó con su expareja, Juan Martín, de quien aseguró recibir constantes amenazas, pues le exigía que devolviera los regalos que alguna vez le había dado.

La situación se agravó cuando la familia de González también se vio involucrada, al punto de que la creadora de contenido tuvo que acudir a sus seguidores en busca de apoyo.

¿Quién es la nueva pareja del exnovio de Laura González?

Pese a la polémica, Juan Martín compartió con sus seguidores la gran noticia de su nueva pareja sentimental.

A través de sus redes sociales, compartió una imagen tomado de la mano con una mujer en un restaurante. La publicación desató todo tipo de reacciones, mientras algunos seguidores celebraron que el empresario encontrara una nueva pareja, otros no tardaron en mostrar sus sospechas.

Por el momento, Laura González seguirá compartiendo de detalles de su vida personal y cuáles son sus proyectos personales.