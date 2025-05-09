Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Te gusta hablar solo? expertos explican por qué podría fortalecer la mente y la memoria

Hablar en voz alta, lejos de ser un signo de locura, es una herramienta que organiza ideas, mejora la memoria y reduce tensiones.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera

Hablar en voz alta cuando nadie más está cerca es una costumbre que muchas personas tienen, aunque a menudo traten de ocultarla por miedo al qué dirán. Durante años se ha creído que este comportamiento era un signo de rareza o de problemas mentales, pero la psicología lo interpreta de una forma muy diferente: se trata de un hábito natural que puede aportar beneficios en la vida diaria.

Artículos relacionados

¿Por qué hablar con uno mismo no es algo negativo?

La imagen de alguien que conversa solo suele despertar comentarios, pero lejos de ser una señal de alarma, este hábito puede funcionar como una herramienta útil. Al poner en palabras lo que pensamos, organizamos mejor nuestras ideas y le damos más claridad a lo que tenemos en mente.

Hablar contigo mismo puede ayudarte a tomar mejores decisiones y enfrentar retos diarios con más claridad.
Hablar en voz alta ayuda a ordenar pensamientos dispersos y reforzar la memoria. Foto Freepik

Expresarse en voz alta permite reforzar la memoria, mantener la atención en una tarea y ordenar pensamientos que de otra manera quedarían dispersos. No se trata de un acto irracional, sino de un mecanismo que ayuda al cerebro a concentrarse y a filtrar la información que considera importante.

Lo esencial es diferenciar este tipo de diálogo de otras conductas que sí puedan estar asociadas a problemas mayores. Cuando se trata simplemente de hablar para uno mismo de manera ocasional, no hay motivo de preocupación.

Artículos relacionados

¿Qué papel cumple en la infancia?

El mejor ejemplo para entender el valor de hablar en voz alta se encuentra en los niños. Ellos suelen narrar lo que hacen mientras juegan o explicarse a sí mismos cómo resolver una tarea. Ese proceso es parte de su aprendizaje y les ayuda a guiar sus acciones.

Durante la infancia, el autodiálogo verbal es una forma de acompañamiento interno que impulsa la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Lejos de ser un signo negativo, es una herramienta natural de desarrollo. Con el tiempo, este hábito suele hacerse más interno, aunque en muchos casos los adultos lo conservan de manera ocasional.

Artículos relacionados

¿Qué beneficios puede tener en la vida adulta?

En la vida adulta, hablar solo también puede ser muy positivo. Favorece la concentración, ayuda a tomar decisiones con más calma y funciona como una forma de liberar tensiones. Para algunas personas, repetir en voz alta lo que deben hacer actúa como recordatorio; para otras, es un modo de darse ánimo en momentos difíciles.

Hablar en voz alta ayuda a ordenar pensamientos dispersos y reforzar la memoria.
Hablar contigo mismo puede ayudarte a tomar mejores decisiones y enfrentar retos diarios con más claridad. Foto Freepik

Además, este hábito puede mejorar la forma en la que enfrentamos situaciones cotidianas, desde resolver un problema laboral hasta manejar emociones personales. Es, en pocas palabras, un recurso que nos permite escucharnos a nosotros mismos y ordenar el camino que queremos seguir.

Hablar solo, entonces, no es un signo de locura, sino una forma natural de diálogo interno que, expresado en voz alta, puede fortalecer la mente y mejorar el bienestar emocional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Este método de entrenamiento puede mejorar la fuerza y la resistencia si se aplica de forma gradual. Salud

Chalecos con peso: la tendencia fitness que revoluciona el entrenamiento

Los chalecos con peso pasaron del uso militar al fitness, ofreciendo resistencia extra en rutinas, pero requieren precaución y guía profesional.

¿Cómo prevenir un accidente cerebrovascular? Salud

¿Cómo evitar un accidente cerebrovascular? El caso de Big Mancilla

El accidente cerebrovascular de Big Mancilla impacta en redes y genera dudas sobre cómo prevenirlo y cuidar la salud.

Una mujer descansa placidamente Salud

¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad? Esto dicen los expertos

Dormir es vital en todas las etapas de la vida, pero la cantidad de horas necesarias varía entre bebés, niños, jóvenes y adultos.

Lo más superlike

Laura González Talento nacional

Laura González compartió su secreto para mantener su espectacular silueta, ¿cuál es?

Laura González dejó a sus fanáticos sin palabras al revelar su top detrás de su espectacular figura.

Christian Nodal Christian Nodal

Feministas buscan frenar concierto de Christian Nodal en Morelia, ¿cuántas firmas van?

Jennifer Lopez deslumbra con vestido floral Jennifer López

Jennifer Lopez deslumbra en gala con vestido floral y anuncia su esperado regreso al cine

Karol G en Brasil Karol G

Karol G dedicó emotivo mensaje previo a su show en la NFL en Brasil, esto dijo

Alejandra Ávila, Caterin Escobar MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila expresó emotivo mensaje tras eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity