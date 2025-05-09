¿Cuándo y dónde ver el show de Karol G en la NFL en Brasil?

La cantante Karol Gse encuentra en Brasil lista para dar su show del medio tiempo del primer partido de la NFL, que se llevará a cabo en el Corinthians Arena de São Paulo.

¿Cuándo se presentará Karol G en la NFL?

La Bichota ofrecerá su show este viernes 5 de septiembre a las 7:00 p.m., en una presentación que encabezará junto a sus colegas Ana Castela y Kamasi Washington.

Se espera que la Bichota interprete su más reciente canción "Bandida Entrenada", en la que canta por primera vez en portugués, idioma que ha estado estudiando desde hace algún tiempo con el objetivo de conquistar público nuevo.

Karol G ha estado desde varios días en el país de la samba en ensayos y compartiendo con varios fanáticos que le han demostrado su cariño.

Según ha confesado en redes sociales está muy emocionada y feliz de tener esta oportunidad en su carrera musical.

¿Dónde ver el show de medio tiempo de Karol G en la NFL?

Para ver la presentación de la colombiana en el show de medio tiempo de la NFL de manera gratuita puedes hacerlo a través del canal oficial de YouTube de la NFL.

Por ahora, la artista no solo sigue pisando grandes escenarios a nivel mundial y dejando en alto el nombre de Colombia, sino que continúa en la promoción de su nuevo álbum "Tropicoqueta", con el que ha tenido gran éxito y millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Además, sigue ultimando detalles de lo que será su gira con este disco, con la cual espera cautivar a millones de admiradores.

Mientras Karol G anuncia las fechas de su tour, los colombianos pueden disfrutar del show de Mathame, que llevará su innovador show audiovisual NEO al Movistar Arena de Bogotá, en el que transformará el lugar en un espacio futurista donde la música emo-tech, visuales generativos y una narrativa emocional se fusionan en un ritual único.

Con una puesta en escena que incluye un androide-ciborg y tecnología de inteligencia artificial, NEO ha conquistado escenarios internacionales y ahora llega por primera vez en solitario a Colombia.