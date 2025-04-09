Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Hábitos y claves para lograr un sueño reparado, según los especialistas

Dormir no es solo cerrar los ojos, es crear rutinas y ambientes que preparen al cuerpo y la mente para un descanso de calidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Estos hábitos sencillos pueden marcar la diferencia entre un mal descanso y una noche reparadora.
La falta de sueño está relacionada con problemas cardíacos, diabetes y deterioro cognitivo. Foto Freepik

A veces, aunque el cuerpo esté agotado, la mente no se desconecta y las horas pasan sin que llegue el descanso, y perder incluso una sola hora de sueño puede hacer que el día siguiente se vuelva pesado y afectar el estado de ánimo, la concentración y hasta la salud a largo plazo.

No es casualidad que los especialistas adviertan que la falta de sueño está relacionada con problemas cardíacos, diabetes, depresión e incluso deterioro cognitivo, la buena noticia es que existen hábitos simples y comprobados que pueden marcar la diferencia.

Artículos relacionados

¿Por qué es importante cuidar los hábitos durante el día?

El sueño no empieza solo cuando apagas la luz, en realidad, se prepara desde el momento en que te levantas, el mantener horarios regulares para dormir y despertar ayuda al cuerpo a crear una especie de “reloj biológico” que facilita el descanso.

Otro factor clave es el ejercicio, hacer actividad física con frecuencia puede mejorar la calidad del descanso, siempre que no se haga justo antes de ir a la cama, ya que la energía extra puede retrasar el sueño.

Artículos relacionados

¿Qué papel juegan las rutinas y el ambiente del dormitorio?

Tener una rutina nocturna es muy útil, no solo para los niños sino también para los adultos, leer, practicar estiramientos suaves o escuchar música relajante pueden convertirse en señales para que el cerebro entienda que es hora de desconectarse.

Eso sí, conviene evitar el alcohol, aunque al principio puede dar sueño, altera las fases profundas del descanso.

Rutinas, ejercicio y ambiente adecuado: el secreto del buen sueño está en tus hábitos diarios.
Mantener horarios regulares ayuda a tu cuerpo a crear un “reloj biológico” para descansar mejor. Foto Freepik

En cuanto al ruido, incluso sonidos bajos como el zumbido de un electrodoméstico pueden interrumpir el sueño, una opción práctica es usar tapones y mejorar el aislamiento del dormitorio.

Artículos relacionados

¿Es recomendable recurrir a pastillas para dormir?

El uso de medicamentos para conciliar el sueño es un tema delicado, aunque existen suplementos que pueden ayudar en casos puntuales los especialistas recomiendan no usarlos de forma continua ni en niños, pues pueden generar efectos secundarios.

No dormir
Los pensamientos negativos pueden afectar el sueño | Foto Freepik.

En resumen, dormir bien no se trata de un único secreto, sino de un conjunto de prácticas que, poco a poco, crean las condiciones ideales para descansar, escuchar al cuerpo, cuidar la rutina y preparar el ambiente son pasos sencillos que pueden devolvernos esas noches reparadoras que tanto necesitamos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Una mujer descansa placidamente Salud

¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad? Esto dicen los expertos

Dormir es vital en todas las etapas de la vida, pero la cantidad de horas necesarias varía entre bebés, niños, jóvenes y adultos.

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Mover la pierna sin parar puede ser un gesto automático para liberar tensión, pero en algunos casos es señal de un problema mayor.

En Japón, un estudio a 97.000 personas reveló efectos positivos de jugar durante la pandemia. Viral

¿Los videojuegos podrían hacerte más inteligente? esto dicen los especialistas

Lejos de ser solo ocio, los videojuegos estimulan la memoria, reducen el estrés y pueden ser aliados de la salud mental y cerebral.

Lo más superlike

Caterin Escobar se convirtió en la novena eliminada Caterin Escobar

Caterin Escobar quedó eliminada de MasterChef Celebrity: así fue su emotiva despedida

Caterin Escobar cometió un error imperdonable para los jurados y se convirtió en al novena eliminada de MasterChef Celebrity ¡Varios lloraron!

Altafulla celebró clasificación de Colombia Altafulla

Así reaccionó Altafulla a la clasificación de Colombia al Mundial: "Nos fuimos"

Bajo el agua, la comunicación es cuestión de vida o muerte. Estos animales lo saben y tienen las voces más poderosas del planeta. Viral

Estos son los tres animales más ruidosos del planeta, según expertos

Karol G previo a su show en Brasil Karol G

Karol G se mostró emocionada momentos antes de su show en la NFL en Brasil

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"