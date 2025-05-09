Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri rompió el silencio sobre la pelea Karina García y Karely Ruiz: esto dijo

Andrea Valdiri dio su opinión más honesta y dio a conocer qué opina de Karina García como contrincante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri dio su opinión sobre la pelea de Karina y Karely. Foto | Canal RCN.

Uno de los temas que siguen generando expectativas es la pelea en la que se enfrentará Karina Garcíay Karely Ruiz, por lo que recientemente Andrea Valdirise unió a la conversación y dio su opinión respecto a quién de las dos cree que ganará.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre la pelea de Karina García y Karely Ruiz?

Recientemente, se hizo viral un video en redes sociales, en el que quedó registrado cómo en medio de un en vivo le preguntaron a Valdiri sobre el enfrentamiento que protagonizará Karina, tema que la llevó a dar su posición más honesta.

Para responder a la pregunta, la barranquillera inició diciendo que tuvo la oportunidad de coincidir con la antioqueña durante un evento en donde ella la saludó, y contó que estuvo a su lado toda la noche, “súper divina” reiteró para referirse a García.

Allí, la creadora de contenido también reveló que sostuvo una conversación con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en la que la aconsejó sobre la pelea, pues ella también se enfrentará en el ring contra Yina Calderón.

“Yo le dije practica para que no te vayan a joder, así sea que le des, le des, pero no caigas, me dijo bueno amiga yo voy a entrenar”, relató la costeña.

¿Cómo se refirió Andrea Valdiri sobre Karina García?

Por su parte, Andrea también dio a conocer que la paisa le parece una mujer muy dulce, pues a diferencia de ella que se considera como alguien con mucho temperamento, la exparticipante es muy delicada.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
El consejo que Andrea Valdiri le dio a Karina para la pelea. Foto | Canal RCN.

Aunque la también bailarina no contestó sobre quién cree que se lleva la victoria, con sus declaraciones sí dejó en evidencia que espera que Karina pueda dar todo de sí misma y no dejarse caer tan fácilmente.

Karina García en Buen día Colombia.
Andrea Valdiri opinó sobre Karina García y su nivel para la pelea. Foto | Buen día Colombia.

¿Cuánto será la pelea de Karina García y Karely Ruiz?

El evento en el que Karina y la influencer mexicana Karely Ruiz se enfrentarán, será el próximo sábado 18 de octubre y tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Cabe mencionar que, la pelea hace parte del evento Stream Fighters 4 organizado por Westcol y será transmitido en vivo por la plataforma Kick.

