Giorgio Armani: así serán las honras fúnebres del ícono de la moda en Italia
El mundo despide a Giorgio Armani, ícono de la moda. Su funeral será este lunes en Italia, rodeado de sus seres más cercanos.
En los últimos días, el mundo de la moda ha estado de luto tras el fallecimiento del reconocido diseñador Giorgio Armani, quien era oriundo de Italia y dejó un importante legado en el mundo textil.
Recientemente, Giorgio fue despedido por varios de sus seguidores quienes lo admiraron por su gran desempeño en el mundo de la moda. Así también, le realizaron un especial homenaje en Milán, Italia.
¿Cuándo se llevará a cabo el funeral de Giorgio Armani?
Es clave mencionar que Giorgio Armani se destacó a lo largo de su vida en ser un intachable profesional, donde demostró su gran desempeño en su carrera. También, siendo uno de los máximos referentes de la moda y ser un gran emprendedor.
Según han confirmado varias fuentes internacionales, se llevará a cabo este lunes 8 de septiembre, su funeral, en el que se asistirán las personas más allegadas en su vida. También, se ha revelado que el diseñador manifestó que cuando fueran sus honras fúnebres, asistieran las personas más importantes en su vida.
Además, como lo han confirmado las fuentes, se estima que el cuerpo de Giorgio Armani fue trasladado a Rivalta di Gazzola, Italia, el lugar en el que vivió varios momentos durante su infancia. Así también, se ha confirmado que en este lugar están enterrados sus parientes, entre esos, su padre y hermano.
¿Qué celebridades del mundo del entretenimiento han despedido a Giorgio Armani?
Cabe destacar que el fin de semana pasado, Giorgio Armani fue despedido por miles de personas, quienes recordaron su gran creatividad en la moda, pues elaboró una técnica llamada: sastres napolitanos tradicionales, cuya técnica representó una gran representación en la moda.
Entre tanto, su despedida sigue siendo tema de conversación por parte de los internautas, pues asistieron varias celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento como: Paolo Maldini, Stefano Accorsi y Enrico Lo Verso.
También es importante resaltar que Giorgio Armani se caracterizó a lo largo de su vida en ser un hombre emprendedor, pues no solo tenía un gran imperio en la moda, sino que también, deja un importante legado al tener restaurantes, cafeterías y hoteles. Dejando así, su gran labor a lo largo de su vida, destacando ser un gran profesional.