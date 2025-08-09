Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, rompió el silencio tras su renuncia en Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, reveló las razones a través de sus redes sociales por las cuales renunció de Miss Universe Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Rebeca Castillo
¿Qué dijo Miss Amazonas después de su renuncia? | Foto: Canal RCN

El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el 4 capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, donde las candidatas se enfrentaron a un reto fotográfico en medio del agua donde cautivaron con su talento frente a la cámara.

Además, la representante Miss Amazonas, Rebeca Castillo, se convirtió en tendencia tras su renuncia a causa de razones personales, pues reveló que quiere prepararse para tener la experiencia para estar en un certamen de belleza.

Artículos relacionados

Rebeca Castillo habló acerca de su renuncia en Miss Universe Colombia, el reality

Recientemente, Rebeca Castillo, Miss Amazonas, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos mil seguidores, aclarando las razones por las cuales renunció en el concurso, pues expresó con sinceridad las siguientes palabras:

“La decisión de mi renuncia fue completamente personal. No me sentía preparada y comprendí que aún necesito más tiempo y formación. Tomé la decisión de dejar mi banda porque no deseo ser una reina sin preparación. Quiero hacer las cosas bien, con disciplina y entrega. Estos próximos cinco años los dedicaré a mi crecimiento y a formarme para volver mucho más fuerte”, añadió Rebeca.

Desde luego, estas palabras generaron gran emotividad por parte de sus seguidores, pues se convirtió en una de las candidatas preferidas en la competencia al demostrar que representó a su región con orgullo durante su participación.

Rebeca Castillo
Rebeca Castillo se siente tranquila con su renuncia. | Foto: Canal RCN

Entre tanto, la noticia generó una ola de reacciones a través de las diferentes redes sociales, pues muchos le enviaron todo su apoyo a la excandidata, quien demostró todo su talento en la competencia.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la candidata con la que Miss Amazonas construyó una gran amistad?

Cabe destacar que Miss Amazonas demostró tener una gran amistad junto a Marylin Dinas, Miss Cauca, quien compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 90 mil seguidores, dejando en evidencia la especia amistad que hay entre ambas.

Participantes: Miss Universe Colombia
¿Con quién construyó una amistad Miss Amazonas? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

En el video se refleja que ambas candidatas tenían un vínculo especial, pues Miss Cauca demostró que apoya la decisión que tomó Rebeca Castillo, expresando que la apoyará en sus proyectos. También, ex Miss Amazonas, reveló que se enfocará en tener una mejor formación personal para un próximo concurso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera habría reaccionado a video con Beéle Talento nacional

Así habría reaccionado Isabella Ladera al video que se le filtró con Beéle

Tras filtrarse polémico junto a Beéle, la influenciadora Isabella Ladera rompió el silencio en redes: "Las mujeres se apagan".

Melissa Gate finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 Melissa Gate

Melissa Gate reveló el motivo por el que decidió retirarse las prótesis de los glúteos

Melissa Gate confesó al influencer mexicano Kunno que, por lo que vivió con sus glúteos, prefirió mantenerse al natural.

Taylor Swift y Travis Kelce Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce planean boda en Rhode Island: lo que se sabe

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al anunciar su compromiso y ya preparan boda para el verano en Rhode Island.

Lo más superlike

Yoga fácil: rutinas rápidas para entrenar el equilibrio Salud y Belleza

Cómo entrenar el equilibrio en minutos al día con estas 5 posturas de yoga fáciles de practicar

El yoga fortalece tu cuerpo y mente; estas posturas mejoran el equilibrio y previenen caídas en la vida diaria.

Miss Santander, Gloria Mutis, le quita el primer puesto a Miss Casanare en Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia el reality: Santander le quita el primer puesto a Casanare tras esta prueba

La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios". Viral

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?