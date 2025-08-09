Rebeca Castillo, Miss Amazonas, rompió el silencio tras su renuncia en Miss Universe Colombia

El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el 4 capítulo de Miss Universe Colombia, el reality , donde las candidatas se enfrentaron a un reto fotográfico en medio del agua donde cautivaron con su talento frente a la cámara.

Además, la representante Miss Amazonas, Rebeca Castillo, se convirtió en tendencia tras su renuncia a causa de razones personales, pues reveló que quiere prepararse para tener la experiencia para estar en un certamen de belleza.

Rebeca Castillo habló acerca de su renuncia en Miss Universe Colombia, el reality

Recientemente, Rebeca Castillo, Miss Amazonas, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos mil seguidores, aclarando las razones por las cuales renunció en el concurso, pues expresó con sinceridad las siguientes palabras:

“La decisión de mi renuncia fue completamente personal. No me sentía preparada y comprendí que aún necesito más tiempo y formación. Tomé la decisión de dejar mi banda porque no deseo ser una reina sin preparación. Quiero hacer las cosas bien, con disciplina y entrega. Estos próximos cinco años los dedicaré a mi crecimiento y a formarme para volver mucho más fuerte”, añadió Rebeca.

Desde luego, estas palabras generaron gran emotividad por parte de sus seguidores, pues se convirtió en una de las candidatas preferidas en la competencia al demostrar que representó a su región con orgullo durante su participación.

Rebeca Castillo se siente tranquila con su renuncia. | Foto: Canal RCN

Entre tanto, la noticia generó una ola de reacciones a través de las diferentes redes sociales, pues muchos le enviaron todo su apoyo a la excandidata, quien demostró todo su talento en la competencia.

¿Cuál fue la candidata con la que Miss Amazonas construyó una gran amistad?

Cabe destacar que Miss Amazonas demostró tener una gran amistad junto a Marylin Dinas, Miss Cauca , quien compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 90 mil seguidores, dejando en evidencia la especia amistad que hay entre ambas.

¿Con quién construyó una amistad Miss Amazonas? | Foto: Canal RCN

En el video se refleja que ambas candidatas tenían un vínculo especial, pues Miss Cauca demostró que apoya la decisión que tomó Rebeca Castillo, expresando que la apoyará en sus proyectos. También, ex Miss Amazonas, reveló que se enfocará en tener una mejor formación personal para un próximo concurso.