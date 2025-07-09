Miss Amazonas renuncia a Miss Universe Colombia el reality y dice que lo intentará en unos años

Participar en un certamen de belleza tan importante como lo es Miss Universe Colombia, para escoger a la mujer más linda del país que va a representarlo en el certamen más importante del mundo; no es nada fácil y menos cuando se convierte en un reality como el concurso de este 2025.

Artículos relacionados Karen Sevillano Karen Sevillano sorprendió con su opinión sobre Miss Bogotá, la mujer trans de Miss Universe Colombia

Una de las participantes que más mostró el peso del esfuerzo fue la representante de Amazonas, Rebeca Castillo, quien no había podido avanzar en las pruebas y, además, parece que tenía algunos conflictos con sus compañeras que, aunque no se veían en la competencia, por los comentarios en las entrevistas sí se revelaban.

Así pues, en el capítulo de este domingo 7 de septiembre y tras varias pruebas en las que no pudo destacar, Rebeca tomó la decisión de retirarse del concurso y fue Claudia Bahamón, la bella presentadora del programa, quien les dio la noticia a sus compañeras y a los colombianos.

Más adelante, en la entrevista, Rebeca explicó que las razones para retirarse de la competencia son principalmente su tranquilidad y amor propio, pues considera que los reinados requieren de mucho esfuerzo y no estaba lo suficientemente preparada.

Foto del Canal RCN | Miss Amazonas en su última prueba en Miss Universe Colombia.

¿Rebeca, Miss Amazonas, quiere volver a participar en reinados de belleza?

Sí. Según lo que explicó, Rebeca dice “hasta luego”, pero no para siempre de los certámenes de belleza. En la entrevista, comentó que iba a esperar unos cuatro o cinco años, en los cuales preparará su cuerpo, su mente y se presentará en otros reinados; para poder volver a participar en el Miss Universe Colombia.

¿En qué momento de la competencia de Miss Universe Colombia el reality se retiró Amazonas?

Rebeca participó en una de las pruebas más exigentes de la competencia: la fotografía en agua, en la cual las participantes debían ingresar a una piscina con unos vestidos coloridos para obtener una foto como modelos profesionales.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia 2025: Casanare vuelve a quedar en primer lugar en la tabla de posiciones

Castillo recibió los comentarios de los jurados acerca de su foto, los cuales no fueron muy buenos, y no alcanzó a participar en la última pasarela de la noche en la cual, al finalizar, Claudia dio la noticia; por lo que parece que la presión ya estaba llegando a su límite para Rebeca en esa prueba en el agua.