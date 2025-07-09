Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Miss Amazonas renuncia a Miss Universe Colombia el reality y dice que lo intentará en unos años

Rebeca Castillo, Miss Amazonas en Miss Universe Colombia 2025, renunció al certamen por motivos personales y así lo anunció Claudia Bahamón.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Miss Amazonas, Rebeca Castillo, renuncia a Miss Universe Colombia el reality por motivos personales.
Miss Amazonas, Rebeca Castillo, renuncia a Miss Universe Colombia el reality.

Participar en un certamen de belleza tan importante como lo es Miss Universe Colombia, para escoger a la mujer más linda del país que va a representarlo en el certamen más importante del mundo; no es nada fácil y menos cuando se convierte en un reality como el concurso de este 2025.

Artículos relacionados

Una de las participantes que más mostró el peso del esfuerzo fue la representante de Amazonas, Rebeca Castillo, quien no había podido avanzar en las pruebas y, además, parece que tenía algunos conflictos con sus compañeras que, aunque no se veían en la competencia, por los comentarios en las entrevistas sí se revelaban.

Así pues, en el capítulo de este domingo 7 de septiembre y tras varias pruebas en las que no pudo destacar, Rebeca tomó la decisión de retirarse del concurso y fue Claudia Bahamón, la bella presentadora del programa, quien les dio la noticia a sus compañeras y a los colombianos.

Más adelante, en la entrevista, Rebeca explicó que las razones para retirarse de la competencia son principalmente su tranquilidad y amor propio, pues considera que los reinados requieren de mucho esfuerzo y no estaba lo suficientemente preparada.

Miss Amazonas, Rebeca Castillo, en su última prueba en Miss Universe Colombia el reality.
Foto del Canal RCN | Miss Amazonas en su última prueba en Miss Universe Colombia.

¿Rebeca, Miss Amazonas, quiere volver a participar en reinados de belleza?

Sí. Según lo que explicó, Rebeca dice “hasta luego”, pero no para siempre de los certámenes de belleza. En la entrevista, comentó que iba a esperar unos cuatro o cinco años, en los cuales preparará su cuerpo, su mente y se presentará en otros reinados; para poder volver a participar en el Miss Universe Colombia.

¿En qué momento de la competencia de Miss Universe Colombia el reality se retiró Amazonas?

Rebeca participó en una de las pruebas más exigentes de la competencia: la fotografía en agua, en la cual las participantes debían ingresar a una piscina con unos vestidos coloridos para obtener una foto como modelos profesionales.

Artículos relacionados

Castillo recibió los comentarios de los jurados acerca de su foto, los cuales no fueron muy buenos, y no alcanzó a participar en la última pasarela de la noche en la cual, al finalizar, Claudia dio la noticia; por lo que parece que la presión ya estaba llegando a su límite para Rebeca en esa prueba en el agua.

Rebeca no participó en la pasarela final del capítulo de este 7 de septiembre en Miss Universe Colombia.
Foto del Canal RCN | Rebeca no participó en la pasarela final del capítulo de este 7 de septiembre.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Miss Santander, Gloria Mutis, le quita el primer puesto a Miss Casanare en Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia el reality: Santander le quita el primer puesto a Casanare tras esta prueba

Gloria Mutis, Miss Santander en Miss Universe Colombia 2025, logró destacar en esta prueba y llegar al primer puesto en la tabla de posiciones.

Miss Amazonas, Rebeca Castillo, se retira de Miss Universe Colombia el reality y así reaccionaron sus compañeras. Miss Universe Colombia

Miss Amazonas renuncia a Miss Universe Colombia: estas fueron las reacciones de sus compañeras

Rebeca Castillo, Miss Amazonas en Miss Universe Colombia el reality, renunció al certamen por motivos personales y las reacciones de sus compañeras sorprendieron.

Miss Amazonas se ganó los elogios de sus compañeras Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: Amazonas se llevó los elogios de sus compañeras tras su última prueba

Miss Amazonas, Rebeca Castillo se ganó los elogios de sus compañeras en Miss Universe Colombia 2025, pese a que no le fue muy bien en su prueba.

Lo más superlike

Televidentes reaccionan a la renuncia de Miss Amazonas Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: Así reaccionaron los televidentes tras la renuncia de Miss Amazonas

La renuncia de Rebeca Castillo, Miss Amazonas en Miss Universe Colombia 2025 generó todo tipo de reacciones en los televidentes.

La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios". Viral

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen