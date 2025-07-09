Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Este santo murió en el 2006 a sus 15 años y estos son los milagros que la iglesia católica certificó para canonizarlo.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios".
Canonizan al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios".

Este domingo 7 de septiembre la iglesia católica canonizó al primer santo millenial, un adolescente italiano de tan solo 15 años que falleció en el 2006 a causa de una agresiva leucemia y que es recordado por sus hobbies como jugar videojuegos y hacer videos divertidos de sus mascotas.

Artículos relacionados

¿Cómo era la relación del santo millenial con Dios en vida?

Se llama Carlo Acutis y una de las actividades que más lo unía con Dios y la iglesia fue crear un sitio web para documentar informes de milagros y así difundir la fe católica usando su gusto por la informática.

Muchos lo consideran un pionero en ese esfuerzo de la iglesia por expandirse y evangelizar el mundo digital, por lo que incluso es conocido como “el influencer de Dios”. Además, se trata de un santo con el que los jóvenes de hoy pueden identificarse, pues es retratado con jeans, camiseta y tenis, muy diferente a lo que muchos reconocen como santos.

La ceremonia de canonización de Acutis es la primera presidida por el primer papa estadounidense, León XIV, y se llevó a cabo en compañía de miles de jóvenes en la famosa Plaza de San Pedro en el vaticano. Además, también se canonizó un joven de 24 años que falleció en 1925 llamado Giorgio Frassatti.

 

Decenas de miles de personas acompañaron la ceremonia de canonización de Carlo Acutis presidida por el papa Leon XIV
Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP | Decenas de miles de personas acompañaron la ceremonia de canonización de Carlo Acutis.

¿Cuáles son los milagros que se le atribuyen a Carlo Acutis para convertirlo en santo?

Uno de los primeros milagros reconocidos sucedió en 2013, cuando un niño brasileño fue sanado de una malformación congénita del páncreas. Esta curación, inexplicable desde el punto de vista médico, fue atribuida a la intercesión de Carlo Acutis y fue determinante en su proceso de beatificación en 2020.

El segundo milagro, aprobado en mayo de 2024 por el Papa Francisco, ocurrió en 2022. Una joven costarricense de 21 años sufrió graves lesiones en la cabeza tras una caída en bicicleta en Florencia, donde sufrió un traumatismo y requirió una craneotomía de urgencia. Su estado era crítico y los médicos daban pocas esperanzas.

Se dice que su familia comenzó a rezar a Carlo Acutis y su madre peregrinó al tumba de Acutis en Assisi. Sorprendentemente, la joven comenzó a respirar por sí sola ese mismo día, recuperó partes de su movilidad y habló parcialmente al día siguiente. El escáner posterior mostró que el hematoma desapareció por completo, lo que los médicos consideraron milagroso.

Artículos relacionados

La canonización de un santo en la Iglesia Católica requiere al menos dos milagros verificados tras su muerte. En el caso de Carlo Acutis, ambos casos fueron reconocidos oficialmente, lo que aceleró su camino a ser proclamado el primer santo de la generación millennial.

La iglesia católica reconoció dos milagros de Carlo Acutis para declararlo santo.
Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP | La iglesia reconoció dos milagros de Carlo Acutis para declararlo santo.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Rosa roja y cinta negra de luto. Viral

Influencer fue hallada sin vida en extrañas circunstancias: esto se sabe

La joven influencer fue reportada como desaparecida tres días antes de que encontraran su cuerpo en una represa.

Festival Cordillera 2025 Viral

Festival Cordillera 2025: todo sobre el evento, artistas, horarios y tips para disfrutarlo

¿Irá al Festival Cordillera 2025? Esto es lo que debe tener en cuenta antes de asistir este 13 y 14 de septiembre.

El Conjuro rompe récord en taquilla Viral

El Conjuro: Últimos Ritos rompe récord de taquilla en su preestreno en Estados Unidos

El Conjuro: Últimos Ritos registró 8,5 millones en su preestreno y marcó un nuevo récord para la franquicia.

Lo más superlike

Hijo de Cintia Cossio, Thiago, sorprende con reacción al conocer a su hermanito menor, Lorenzo. Cintia Cossio

Thiago, hijo mayor de Cintia Cossio, sorprende con su reacción al conocer a su hermanito menor

Jhoan López, esposo de Cintia Cossio, reveló un video inédito del momento en el que Thiago, su hijo mayor, conoció a Lorenzo y la reacción del niño sorprendió.

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Devan Blake vestido como Valak de "El Conjuro' Viral

Así se homenajeó a Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle en ‘El Conjuro 4’

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen