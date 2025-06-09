Influencer fue hallada sin vida en extrañas circunstancias: esto se sabe

Las redes sociales siguen conmocionadas tras confirmarse el fallecimiento de Jaqueline Barbosa, quien, tres días antes había sido reportada como desaparecida y lastimosamente fue hallada sin v1da.

¿Qué le pasó a Jaqueline Barbosa, la influencer que falleció en Brasil?

De acuerdo con lo informado por los medios locales, Jaqueline, quien tan solo tenía 22 años, decidió salir de vacaciones con varias personas que conoció dos semanas atrás para pasar unos días en la represa Jaguara, ubicada en Igaratá, Brasil.

Sin embargo, días después de no confirmarse su regreso luego del viaje, de inmediato se activó un operativo en el que además del cuerpo de bomberos, también fueron incluidos buzos. Lamentablemente, luego de tres días intensos de búsqueda su cuerpo fue encontrado flotando en el agua.

Según el testimonio de Gabrielle Reis, una de sus amigas más cercanas, algunos intentaron convencer a la joven para que desistiera de ir al paseo, no obstante, Barbosa le insistió para que también fuera, y así fue, pues finalmente terminó accediendo.

Gabrielle definió a la influenciadora como una mujer generosa y dulce, aunque confesó que muchas veces la manera en la que su amiga asumía la vida provocaba ciertas diferencias entre las dos.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Jaqueline Barbosa?

La principal hipótesis sobre la causa del fallecimiento de la brasileña apuntaba a que se habría dado como consecuencia de un ah0gamiento, debido a que posiblemente no logró reaccionar.

No obstante, las versiones que han dado los acompañantes llevaron a que las autoridades determinaran que el caso es bastante “sospechoso” por lo que decidieron abrir una investigación para esclarecer los hechos, por lo que actualmente se está haciendo una revisión de las cámaras de las zonas cercanas.

¿Quién Jaqueline Barbosa, la joven influencer que falleció en Brasil?

Jaqueline era una creadora de contenido nacida en São Paulo, que se dedicaba a mostrar a través de redes sociales su día a día, viajes y reflexiones sobre lo que pensaba en general sobre la vida.

Años atrás de empezar a posicionarse en redes, trabajaba en una joyería, una perfumería y como asistente de producción.