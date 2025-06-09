Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Influencer fue hallada sin vida en extrañas circunstancias: esto se sabe

La joven influencer fue reportada como desaparecida tres días antes de que encontraran su cuerpo en una represa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Rosa roja y cinta negra de luto.
Influencer brasileña fue hallada sin vida en extrañas circunstancias. Foto | Freepik.

Las redes sociales siguen conmocionadas tras confirmarse el fallecimiento de Jaqueline Barbosa, quien, tres días antes había sido reportada como desaparecida y lastimosamente fue hallada sin v1da.

¿Qué le pasó a Jaqueline Barbosa, la influencer que falleció en Brasil?

De acuerdo con lo informado por los medios locales, Jaqueline, quien tan solo tenía 22 años, decidió salir de vacaciones con varias personas que conoció dos semanas atrás para pasar unos días en la represa Jaguara, ubicada en Igaratá, Brasil.

Artículos relacionados

Sin embargo, días después de no confirmarse su regreso luego del viaje, de inmediato se activó un operativo en el que además del cuerpo de bomberos, también fueron incluidos buzos. Lamentablemente, luego de tres días intensos de búsqueda su cuerpo fue encontrado flotando en el agua.

Artículos relacionados

Según el testimonio de Gabrielle Reis, una de sus amigas más cercanas, algunos intentaron convencer a la joven para que desistiera de ir al paseo, no obstante, Barbosa le insistió para que también fuera, y así fue, pues finalmente terminó accediendo.

Artículos relacionados

Gabrielle definió a la influenciadora como una mujer generosa y dulce, aunque confesó que muchas veces la manera en la que su amiga asumía la vida provocaba ciertas diferencias entre las dos.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Jaqueline Barbosa?

La principal hipótesis sobre la causa del fallecimiento de la brasileña apuntaba a que se habría dado como consecuencia de un ah0gamiento, debido a que posiblemente no logró reaccionar.

No obstante, las versiones que han dado los acompañantes llevaron a que las autoridades determinaran que el caso es bastante “sospechoso” por lo que decidieron abrir una investigación para esclarecer los hechos, por lo que actualmente se está haciendo una revisión de las cámaras de las zonas cercanas.

¿Quién Jaqueline Barbosa, la joven influencer que falleció en Brasil?

Jaqueline era una creadora de contenido nacida en São Paulo, que se dedicaba a mostrar a través de redes sociales su día a día, viajes y reflexiones sobre lo que pensaba en general sobre la vida.

Años atrás de empezar a posicionarse en redes, trabajaba en una joyería, una perfumería y como asistente de producción.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Festival Cordillera 2025 Viral

Festival Cordillera 2025: todo sobre el evento, artistas, horarios y tips para disfrutarlo

¿Irá al Festival Cordillera 2025? Esto es lo que debe tener en cuenta antes de asistir este 13 y 14 de septiembre.

El Conjuro rompe récord en taquilla Viral

El Conjuro: Últimos Ritos rompe récord de taquilla en su preestreno en Estados Unidos

El Conjuro: Últimos Ritos registró 8,5 millones en su preestreno y marcó un nuevo récord para la franquicia.

Hombre en China aprendió español viendo Betty, la fea Curiosidades

Cómo Yo soy Betty, la fea ayudó a un hombre chino a hablar español en tres años: su historia viral

Un ciudadano chino aprendió español viendo por tres años Yo soy Betty, la fea durante la pandemia.

Lo más superlike

Brenda Bedoya, Miss Putumayo en Miss Universe Colombia el reality, quedó en el top 5 de la tabla de posiciones después de las primeras pruebas en el programa. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: una candidata difiere de que Miss Putumayo esté en el top 5

Brenda Bedoya, Miss Putumayo en Miss Universe Colombia el reality, quedó en el top 5 de la tabla de posiciones después de las primeras pruebas en el programa.

Pareja de hombres tomados de la mano Viral

Él es el atractivo novio del influencer colombiano Nicolás Botero de 'Los Chicaneros'

Christian Nodal, recibiendo su premio durante los Latin American Music Awards 2019 Mhoni Vidente

Mhoni Vidente predijo si es cierto que el cantante Christian Nodal está en bancarrota

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora. Karol G

Karol G hace historia en el medio tiempo de la NFL en São Paulo: así fue su presentación