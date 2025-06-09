Cómo Yo soy Betty, la fea ayudó a un hombre chino a hablar español en tres años: su historia viral

Marcos, un ciudadano chino, sorprendió al mundo al revelar que aprendió español siguiendo los capítulos de Yo soy Betty, la fea de Fernando Gaitán.

Durante la pandemia y por tres años, se sumergió en los diálogos de Beatriz Pinzón Solano y la vida en Ecomoda para mejorar su comprensión y expresión en español.

Hombre chino aprende español con Yo soy Betty, la fea

El caso se viralizó gracias al youtuber peruano Henry Urrunaga, quien compartió la historia en redes sociales.

En el video, el ciudadano chino explicó que los diálogos y situaciones cotidianas de la novela fueron fundamentales en su proceso de aprendizaje. La repetición constante y la exposición diaria al idioma le permitieron avanzar de manera progresiva.

La telenovela de Fernando Gaitán se convirtió en un fenómeno internacional, adaptada en más de 20 países y traducida a múltiples idiomas.

Yo soy Betty, la fea es considerada una de las producciones más influyentes de la televisión latinoamericana. Ha sido adaptada en más de 20 países y traducida a varios idiomas.

El impacto no solo se queda en la historia de Beatriz Pinzón Solano, una economista brillante pero poco valorada por su apariencia física.

Betty consigue trabajo en Ecomoda, una importante empresa de moda, donde enfrenta burlas y prejuicios.

A pesar de ello, sobresale su inteligencia y capacidad estratégica, convirtiéndose en pieza clave para salvar la compañía. Además de su relación con Armando Mendoza, presidente de la firma, mezcla engaños, sentimientos y redención.

Betty la fea: la historia continúa, una nueva etapa en la vida de Beatriz

Y es que, después del estreno en 1999, la precuela se convirtió en un éxito. Ahora la secuela suma nuevos personajes y revive a icónicos como Nicolás Mora, Patricia Fernández, Don Armando y otros que emocionan a todos los fanáticos de la creación de Fernando Gaitán.

Ahora Betty la fea: la historia continúa sigue con la trama centrada en Beatriz Pinzón Solano, ahora madre, mientras reconstruye la relación con su hija y enfrenta conflictos con Armando Mendoza. Además, de abrirse a nuevas posibilidades en el amor. Y, por supuesto, Ecomoda vuelve a ser escenario de secretos y giros inesperados.