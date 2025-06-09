Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Festival Cordillera 2025: todo sobre el evento, artistas, horarios y tips para disfrutarlo

¿Irá al Festival Cordillera 2025? Esto es lo que debe tener en cuenta antes de asistir este 13 y 14 de septiembre.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Festival Cordillera 2025
Todo lo que debe saber sobre el Festival Cordillera 2025. (Fotos: AFP)

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición del Festival Cordillera 2025, que se celebrará el 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, evento que reunirá a reconocidas figuras de la música.

Festival Cordillera 2025 horarios y programación oficial

La organización, a cargo de Páramo Presenta, confirmó la programación de cada jornada. El sábado 13 de septiembre se presentarán Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades junto a Roberto Delgado Big Band, Paulo Londra, UB40 con Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca, entre otros.

Fito Páez en el recital inaugural del Festival Cordillera
Fito Páez, encargado del recital inaugural del Festival Cordillera / (Foto de AFP)

El domingo 14 será el turno de Fito Páez, Zoé, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Auténticos Decadentes, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán interpretado por Aznar y Lebón, Los Bunkers en formato unplugged, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero, entre más propuestas musicales.

En total, más de 40 artistas estarán distribuidos en diferentes escenarios dentro del parque.

La programación oficial ya fue publicada con los horarios de cada presentación, lo que permitirá a los asistentes organizar su recorrido según sus preferencias musicales.

Además, aunque aún no se confirma de manera oficial, se espera que el sistema TransMilenio tenga un plan especial para facilitar la salida de los miles de asistentes durante las dos noches.

 

En la edición anterior, el festival reunió a más de 75.000 personas, con una importante participación de público internacional.

El Festival Cordillera 2025 también abrirá espacio a nuevas voces, como Peces Raros, Dromedarios Mágicos y Velandia y La Tigra.

Recomendaciones para quienes asistirán al Festival Cordillera 2025

Según el reporte de Google, el clima para el 13 y 14 de septiembre de 2025 será parcialmente nublado, por lo que conviene tener en cuenta algunas recomendaciones para asistir al Festival Cordillera al aire libre.

Es aconsejable llevar una capa de lluvia ligera ante posibles cambios climáticos y usar bloqueador solar, incluso en días nublados.

También se sugiere portar una botella de agua reutilizable, gorra o sombrero y ropa cómoda. Llegar con anticipación facilita el ingreso y la ubicación, y a la salida es clave considerar rutas alternas en caso de no encontrar transporte disponible.

Festival Cordillera 2025 revela horarios oficiales para esta edición
El Festival Cordillera 2025 publicó su programación oficial / (Foto de Freepik)
