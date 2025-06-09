Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fan sorprende a Valentina Taguado y Valeria Aguilar con una mini versión de ellas

Valentina Taguado y Valeria Aguilar compartieron su emoción al ver el gran regalo que un fan les hizo: una mini versión de ellas junto a Rausch.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El regalo de un fan que sorprendió a Valentina y Valeria

Los participantes de esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia se han ganado el cariño de los televidentes, quienes se conectan todas las noches al Canal RCN para no perderse ni un capítulo del programa más famoso de cocina. Entre esos participantes que generan muchos comentarios están Valentina Taguado y Valeria Aguilar, quienes divierten con cada uno de sus ocurrencias y su desempeño en la competencia.

¿Cuál fue el regalo con el que un fan sorprendió a Valentina Taguado y Valeria Aguilar?

En las últimas horas, Valeria Aguilar y Valentina Taguado compartieron en sus historias de Instagram un hermoso regalo que les hizo un fan, pues se trata de ellas dos junto al chef Jorge Rausch a escala, o sea, una versión mini de ellos que al parecer sería una impresión 3D.

Por su lado, Valentina Taguado reaccionó en su historia escribiendo a su seguidor que le envíe la imagen a escala y por su lado, Valeria Aguilar expresó con caritas con corazón que “No lo puede creer”.

¿Qué dijo Valentina Taguado cuando reveló si siente algo por Valeria Aguilar?

Al ver la cercanía y complicidad entre Valeria Aguilar y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity Colombia, algunos seguidores de las participantes creyeron que entre ellas había una relación más que una amistad, por eso, un fan le preguntó a Valentina si ella sentía algo más por Valeria y su respuesta fue clara, pues reveló que siente admiración y amor de amiga por su compañera, además confesó que le parece hermosa.

¿Hay alguna relación dentro de MasterChef Celebrity Colombia?

Valentina Taguado y Valeria Aguilar se han visto en medio de especulaciones sobre sus relaciones amorosas, pues no solo se llegó a creer que entre ellas había algo más, sino que Raúl Ocampo tenía algo con alguna de ellas dos, pero ellos ya han dejado claro que solo hay una buena amistad. Lo que sí se conoció hace poco es que la reciente eliminada de MasterChef Celebrity, Caterin Escobar tendría una relación con Mario Alberto Yepes, pues después de su participación en la competencia, se cocinó algo más que buenos platos, sino que se preparó el plato fuerte del amor.

