Revelan videos de Karina García usando audios virales de Melissa Gate

Seguidores de Melissa Gate revelaron videos de Karina García usando audios virales de Melissa Gate en una popular red social.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Videos de Karina García usando audios de Melissa Gate

La casa de los famosos Colombia 2025 terminó hace casi tres meses, sin embargo, los seguidores del programa y de algunos exparticipantes no olvidan las emociones que vivieron con sus famosos favoritos, por eso, siguen las rivalidades entre algunos fandoms, quienes siguen discutiendo a través de redes sociales en defensa de su exparticipante favorito y precisamente ese es el caso de los seguidores de Melissa Gate y Karina García.

¿Cuáles son los videos en los que Karina García usa audios virales de Melissa Gate?

En las últimas horas, una cuenta de ‘X’ compartió un video que reúne clips de Karina García usando algunos audios virales de Melissa Gate a través de TikTok, e incluso, editaron un video en donde la paisa está en entrevista en Buen día, Colombia y dice “claro” con el mismo tono que Melissa lo hacía cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia.

El tweet generó gran controversia porque llegaron los fanáticos de García para defender a su famosa favorita y una vez más, nació una discusión innecesaria en defensa de las dos exparticipantes del reality de la vida en vivo.

¿Por qué nació la rivalidad entre Melissa Gate y Karina García en La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia 2025 generó muchas emociones entre los televidentes y los mismos participantes, pues el encierro no es fácil y debido a la convivencia y la diferencia de personalidad, nacieron rivalidades como lo fue entre Melissa Gate y Karina García, pues aunque no se supo exactamente que fue lo que alejó a las dos participantes, se evidenció que se dejaron de hablar e incluso siendo conocidas fuera del reality, pero se comprende que podría ser la rivalidad de la competencia y la ambición de haber querido ganar el programa.

¿Cómo quedó la relación de Karina García y Melissa Gate tras La casa de los famosos Colombia?

Tal cual terminó La casa de los famosos Colombia 2025, así quedaron las relaciones de los exparticipantes, pues no se ha registrado ninguna evidencia publica en la que se demuestre que Karina García y Melissa Gate se hayan vuelto a hablar luego del reality, pero se sabe que la enemistad quedó y más aún cuando sus respectivos seguidores avivan las diferencias entre las dos famosas.

