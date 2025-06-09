Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura Bozzo reveló que quiere conocer a Melissa Gate: ¿Qué dijo?

Laura Bozzo comentó la publicación de La Divaza junto a Melissa Gate y dejó ver su gran interés de conocer a la famosa colombiana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Laura Bozzo reveló que quiere conocer a Melissa Gate

Melissa Gate no solo es tendencia en Colombia, sino también en México tras su participación en La casa de los famosos 2025, pues recientemente, a la paisa se le ha visto compartir con muchos influencers mexicanos que tiene gran reconocimiento en toda Latinoamérica, aprovechando la visita en ese país, el cual le abrió las puertas a la colombiana.

¿Con quién ha estado Melissa Gate en México?

Aprovechando su visita en México, Melissa Gate se ha encontrado con influencers de talla internacional como Karime Pindter, conocida por su participación en Acapulco Shore y también estuvo en La casa de los famosos Telemundo. Además, la colombiana estuvo con el creador de contenido venezolano que vive en México, La Divaza, quien compartió un carrusel con Melissa y generó muchas reacciones, pues su mejor amigo, ‘La Jose’, fue muy fan de Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025 y hasta le tiraba a Gate y a Emiro Navarro. Por otro lado, Melissa también se encontró con Karely Ruiz, la famosa influencer que se enfrentará a Karina el próximo mes.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre conocer a Melissa Gate?

La famosa presentadora de televisión, Laura Bozzo, es una de las figuras públicas latinoamericanas más importantes de los últimos tiempos, pues pese a que su famoso programa ‘Laura en América’ ya no se emite, la peruana sigue vigente en la televisión, pues hace poco la vimos en La casa de los famosos All Star en donde dio mucho de qué hablar con su personalidad genuina y sin filtros.

Laura, quien es una estrella de la televisión, sorprendió a muchos seguidores de Melissa Gate y La Divaza cuando comentó la publicación del creador venezolano junto a la colombiana, escribiendo que “tiene ganas de ver a su adorada Melissa Gate”.

 

¿Qué hace Melissa Gate en México?

México es uno de los países latinoamericanos en donde más se consume el contenido de los creadores e influencers, por eso, que Melissa Gate tenga tanto reconocimiento en ese país podría significar mucho para su carrera debido a que le da mayor exposición y por eso viajó, para generar contenido con influencers y hacer gira de medios en donde ha hablado de su participación en La casa de los famosos Colombia y se ha permitido brillar con su gran personalidad.

