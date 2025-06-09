En los últimos días, Cazzu y Christian Nodal vuelven a ser tendencia en las redes sociales luego de que la cantante argentina revelara en un podcast que lleva un año esperando a que el padre de su hija Inti, le firme un permiso para que ella pueda salir del país con su pequeña, pues se acercaría las fechas en las que ella se va de gira y no podrá llevar a su hija.

¿Qué dijo Natalia Jiménez en contra de Christian Nodal en defensa de Cazzu?

Inmediatamente las declaraciones de Cazzu se hicieron virales, miles de personas se fueron en contra de Christian Nodal, quien no le ha firmado el permiso a la argentina para que pueda sacar del país a su pequeña hija, pues no solo los usuarios de internet arremetieron en contra del mexicano, sino también la cantante española Natalia Jiménez.

En entrevista para varios medios, la cantante habría aconsejado a Cazzu para que escale el caso a los juzgados y dijo que “no podría dejar que un hombre le dijera a dónde viajar con su hija”, añadiendo que Cazzu fue quien parió a la niña y por eso se la puede llevar con ella. Con toda seguridad habría mencionado estas palabras Natalia, quien vivió algo similar con su expareja y padre de su hija.

¿Qué dijo Cazzu sobre la firma que Christian Nodal se niega dar para que Inti salga del país?

Mencionado anteriormente, Cazzu reveló que el abogado de Christian Nodal ha sido algo intimidante al decir que el padre de la niña tiene cierto poder y por eso ha dejado en la espera a la argentina para que obtenga su firma y pueda viajar con su hija. Estas palabras causaron gran revuelo mediático y una vez más, Christian Nodal está siendo duramente criticado por su forma de actuar no solo con Cazzu, sino con su hija, quien merece estar al lado de su madre cuando ella no esté en el país.

¿Qué respondió Christian Nodal a las palabras de Cazzu sobre su hija Inti?

Hasta el momento, Christian Nodal no ha mencionado públicamente nada sobre las palabras de Cazzu, la cual lo expusieron una vez más ante la opinión pública, sin embargo, se espera que él ceda y le firme el permiso a Cazzu.