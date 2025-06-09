En esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, las emociones no dejan de sentirse e incluso por fuera de la cocina más famosa, pues los televidentes ven el programa gastronómico con muchas expectativas y sienten con gran emoción lo que generan los participantes, por eso, Valentina Taguado ha recibido comentarios por su trato hacia Michelle Rouillard, pero ellas han demostrado que su relación es mejor de lo que se ve en pantalla.

Artículos relacionados Viral Así será la camiseta de Colombia para el Mundial 2026: rendirá homenaje a Gabo

¿Cómo respondió Valentina Taguado a quienes la critican por su relación con Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

A través de sus historias en Instagram, Valentina Taguado publicó un video que hicieron algunos de sus fans, en donde reunieron varios clips de ella junto a Michelle Rouillard, a quien se le ve eligiendo a la locutora para que haga parte de su equipo en MasterChef Celebrity Colombia y sin necesidad de escribir demás o dar a una explicación, Taguado responde a esas críticas, pues además, últimamente se le ha visto disfrutando de otros espacios fuera de la cocina con su compañera y esto demostraría que las emociones que se viven en la cocina debido a la competencia, se quedan allá.

¿Por qué critican a Valentina Taguado por su relación con Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

Como en todos los realitys, las emociones se viven a flor de piel y más cuando se trata de una competencia en donde los participantes cocinan bajo mucha presión, por eso, en MasterChef Celebrity Colombia se han generado diferentes momentos en donde ponen aprueba la paciencia de los cocineros y ese es el caso de todos los que han participado en el programa gastronómico, pues cada uno de los participantes sacan su lado competitivo y sin filtro han manifestado lo que no les gusta en el momento de competir y eso hizo Valentina Taguado, quien habría manifestado hace algunos días que no está de acuerdo con su compañera Michelle Rouillard, sin embargo, estos son sensaciones que se viven en la cocina y que por fortuna, no trascienden fuera de las cámaras.

Artículos relacionados Talento internacional Se reveló la verdadera causa de fallecimiento de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

¿Cómo es la relación de Valentina Taguado y Michelle Rouillard fuera de MasterChef Celebrity Colombia?

Como bien se ha mencionado anteriormente e incluso, como Valentina y Michelle lo han dejado ver en sus redes sociales, las dos participantes de MasterChef Celebrity tienen una gran relación por fuera de las cámaras, pues comparten diferentes momentos juntas y lo presumen con mucho orgullo.