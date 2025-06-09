La hermosa cantante caleña, Greeicy Rendón, recientemente estrenó su último sencillo ‘Quiero +’, un tema cuya letra es dedicada para aquel amor con el que podemos conectar, pero que las cosas no se dan de manera fácil. Desde su estreno, la cantante está muy activa en sus redes sociales usando el audio de su canción y en las últimas horas, publicó un video en el que ha sido comparada con la polémica Yina Calderón.

¿Por qué comparan a Greeicy con Yina Calderón?

Mencionado anteriormente, Greeicy Rendón publicó un video en su cuenta oficial de TikTok en donde usa el audio de su canción ‘Quiero +’, pero lo que llamó la atención del video y que no pasó desapercibido es que la cantante junto a su mejor amiga, Lina Tejeiro, a quien llama “Raji”, están usando algo parecido a unas medias veladas en sus rostros, lo que hace que se vean muy distintas y algo cómicas. Sin embargo, por la forma en la que se le ve la cara a la caleña, hizo que la compararan con Yina Calderón, pues la mayoría de los comentarios que hay en su publicación, los usuarios de esa red social escribieron que “pensaron que la del video era Yina Calderón”.

¿Qué dijo Greeicy Rendón al ser comparada con Yina Calderón?

Aunque en su video hay cientos de comentarios en donde comparan a Greeicy con Yina Calderón, la cantante caleña no ha salido a responder a los mensajes de sus fans y, de hecho, compartió el mismo clip en las historias de su cuenta en Instagram, demostrando su jocosidad y que se divierta sin importar el qué dirán.

¿Qué dicen los comentarios en el último video de Greeicy en donde es comparada con Yina Calderón?

Además de los cientos de comentarios en donde los usuarios de TikTok pensaron que Greeicy era Yina Calderón, hay otros mensajes en donde los seguidores de la cantante dejan saber que se divierten con sus ocurrencias, pues ella siempre se ha caracterizado por mostrarse tal cual como es, divertida, genuina y más cuando se junta con Lina Tejeiro, pues juntas son un dio dinámico que emociona las redes sociales cuando publican videos en colaboración.