Laura De León relató cómo vivió el reciente temblor en Bogotá, Colombia

La madrugada de este miércoles 10 de diciembre, varios departamentos de Colombia experimentaron un fuerte temblor, entre esos Bogotá. Cientos de colombianos y personalidades del entretenimiento compartieron su experiencia con este inesperado suceso, entre ellos Laura De León.

¿Cómo vivió Laura De León el reciente temblor que sacudió Bogotá?

A las 3:30 a.m. de este miércoles 10 de diciembre las alarmas de la capital colombiana se activaron para advertir a los ciudadanos del evento sísmico que se estaba presentando para que estuvieran alerta a cualquier complicación.

¿Qué hacer en caso de sismo? | Foto: Freepik

Aunque algunas celebridades reaccionaron de manera inmediata por medio de sus redes sociales para comentar su experiencia o preguntar a sus seguidores si se encontraban bien, la reconocida actriz Laura De León reaccionó cuatro horas después del acontecimiento para comentar su experiencia.

Según manifestó no había sentido el temblor y no fue sino hasta que despertó que se percató por las redes sociales sobre el acontecimiento natural que azotó la ciudad. Así mismo, la actriz comentó que sentía alivio al no haberse despertado en ese momento ya que les tenía pánico a estas situaciones.

“No sé si estuvo bien que no sintiera el temblor del que hablan o si estuvo mal, pero gracias a Dios no sentí. Les tengo pánico”.

¿Cómo actuar ante un sismo? Esto dicen los expertos

Según el Instituto Geofísico las personas que se encuentran en medio de un sismo deben mantener la calma y buscar resguardo en una zona segura de su hogar que esté alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores y todo objeto que pueda caerse durante el movimiento.

Una vez el movimiento sísmico se detenga es momento de evacuar y dirigirse al punto de encuentro indicado por el edificio o la comunidad previamente durante los simulacros.

Si se encuentra en el exterior es recomendable alejarse de postes, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar. Lo ideal es permanecer en espacios abiertos libres de estas estructuras.

Estos consejos comparte la IA en caso de que se presenten sismos. | Foto: Freepik

Otra recomendación es mantener a la mano un kit para este tipo de acontecimientos que contenga: radio portátil, linterna con pilas, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos enlatados y granos secos, una copia de sus documentos personales, pito, lista de teléfonos de emergencia.