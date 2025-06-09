Westcol sorprendió a Karina García con arriesgada apuesta: "si usted gana yo entro"

Hace pocos días, Karina García una vez más dio de qué hablar en redes sociales tras reencontrarse con Westcol, con quien decidió hacer una transmisión en vivo que causó furor entre los internautas.

En medio de la transmisión, ambos abordaron varios temas personales que fueron tema de conversación entre sus seguidores, sin embargo, un tema puntual que llamó la atención y fue la inesperada propuesta que el streamer le hizo a la mujer antioqueña.

Allí, Karina habla sobre la posibilidad de que Westcol, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa Álvarez, sea participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues a ella le encantaría verlo en este formato.

Ante la insistencia de la paisa, el joven lanzó un comentario en donde dejó abierta la posibilidad de ingresar al reality de convivencia, siempre y cuando ella ponga de su parte.

“Karina, vea pues, voy a tirar aquí algo, Karina si usted gana la pelea voy un mes, se lo juro, yo no miento”, fue la apuesta que la inesperada apuesta que hizo el también youtuber colombiano.

Karina García recibió inesperada apuesta de Westcol. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la apuesta que Westcol le hizo a Karina García?

Segundos más tarde, Westcol continuó diciendo que su apuesta responde a que, en su momento, Karina “se metió” en su pelea porque él se lo dijo, entonces ahora que se invirtieron los papeles, él también está dispuesto a hacerlo ya que fue ella quien le insinuó que se le midiera a hacer parte del programa del Canal RCN.

Karina García le insinúa a Westcol que ingrese a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con el influenciador, en caso de que esto suceda y finalmente haga parte del grupo de participantes, está decidido a partir por mitad lo que reciba, pues aseguró que para él no sería un inconveniente hacerlo.

Por su parte la exparticipante de la segunda temporada, le insistió a su amigo para que se anime y, en caso de que entre, no sea solo un mes allí adentro, pues basada en su experiencia quiso motivarlo para que se anime a quedarse más tiempo.