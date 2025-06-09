Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

La comunicadora que entrevistó a Christian Nodal, Adela Micha, confesó si recibió un millón de dólares por conversar con el cantante.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal
Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica con Nodal. (AFP / Frazer Harrison)

Hace algunas semanas, el cantante mexicano Christian Nodal se volvió tendencia una vez más debido a una polémica entrevista que tuvo con Adela Micha, una comunicadora con quien el artista conversó y reveló varios detalles importantes sobre su vida privada acerca de su relación con Cazzu y su esposa Ángela Aguilar. Las declaraciones del cantante no gustaron para nada y nacieron las especulaciones de que fue una estrategia para ganar más popularidad, sin embargo, Adela reveló la verdad de su diálogo con Nodal.

¿Nodal le pagó a Adela Micha para que lo entrevistara?

Luego de varias semanas de polémica por la entrevista que Nodal le dio a Adela Micha en donde él revela su vida privada con Cazzu y Ángela Aguilar, la comunicadora rompió el silencio y reveló los verdaderos detalles sobre la intención de su entrevista con el cantante mexicano.

De acuerdo con Adela en su programa ‘La Saga’, confesó que se causó un gran revuelo por las declaraciones del cantante y mencionó que fue una simple conversación en la que él estuvo de acuerdo estar y que nadie planeó lo que se iba a dialogar en medio de la entrevista y le agradeció al cantante por su disposición de responder todo sin excepciones.

¿Pepe Aguilar le ofreció 1 millón de dólares a Adela Micha para entrevistar a Nodal?

Con sus palabras, Adela Micha negó que Pepe Aguilar le ofreciera dinero y reafirmó que su trabajo no lo paga el padre de Ángela y, además, confesó que ella misma le preguntó a Christian si sus palabras hicieron parte de una estrategia, pero él negó esta posibilidad.

 

¿Qué dijo Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha?

En la conversación con Adela Micha, Christian Nodal confesó cómo terminó su relación con Cazzu y dijo que ya no la quería, además, mencionó que, tras el parto, la argentina ya no era la misma. En cuanto a su matrimonio con Ángela Aguilar, el cantante reveló que en mayo de 2024 él terminó con Cazzu y ese mismo mes se enamoró de la mexicano y que también, en ese mes se casaron en Italia.

Todas estas revelaciones lo expusieron y lo mantuvieron en el ojo del huracán por varias semanas y, de hecho, todavía es duramente criticado por la forma en la que confesó cómo pasó de una relación a otra.

