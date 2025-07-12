Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rigoberto Urán revela que su hijo Máximo volvió a ser hospitalizado

Hace un año, el niño, con tan solo unos meses de nacido, estuvo hospitalizado durante 11 días y ahora volvió a ser internado en la clínica. Así lo reveló Rigoberto Urán en su Instagram.

Hijo de Rigoberto Urán volvió al hospital y así lo reveló el ciclista en sus redes.
Hijo de Rigoberto Urán volvió al hospital y así lo reveló el ciclista.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 600 mil seguidores, el reconocido y talentoso ciclista paisa Rigoberto Urán reveló que su hijo menor, Máximo, de tan solo 1 año y 4 meses, volvió a ser internado en el hospital sin dar detalles de la afección que lo llevó allí.

¿Cómo permanece Máximo, hijo de Rigoberto Urán, en el hospital?

Rigo publicó un video del niño entreteniéndose con su mamá en su cuarto de la clínica y bromeó al explicar que le pusieron una manguera muy larga con el oxígeno que le ponen en la nariz, pues el pequeño no se queda quieto y siempre quiere estar recorriendo la habitación.

Además, también a manera de broma, Rigo le dijo a su hijo que es un niño muy agradecido por querer visitar cada año al personal de la clínica, pues recordemos que hace un año exactamente, cuando el niño apenas era un bebé de meses, también estuvo hospitalizado. Además, le preguntó si va a tener como tradición enfermarse cada año.

En el clip, se ve a Michelle, la mamá de Máximo y de Carlota, otra de los hijos de Rigo, desayunando en pijama en el sofá de la habitación, lo que demostraría que es ella quien se quedó esa noche para acompañar al pequeño.

Aunque el niño tiene el oxígeno en su carita, realmente no se ve débil, sino, por el contrario, muy hiperactivo entreteniéndose con su mamá y las enfermeras.

Rigoberto Urán mostró a sus hijos usando inhaladores y explicó que heredaron el asma que él ha padecido desde niño.
Rigoberto Urán mostró a sus hijos usando inhaladores y explicó que heredaron el asma que él ha padecido desde niño. Foto AFP/JORGE GUERRERO

El año pasado, cuando Máximo enfermó, ni Rigo ni su esposa Michelle explicaron a sus seguidores las causas de la hospitalización, pero sí mantuvieron al tanto del estado del niño a sus fans. Por lo tanto, no se espera que en esta ocasión revelen de qué podría estar sufriendo el menor.

Esperamos entonces que muy pronto le den de alta al niño para que pueda vivir la navidad en un gran estado y con el resto de sus familiares.

¿Cómo fue el embarazo y nacimiento de Máximo Urán Durango?

Rigoberto y Michelle confirmaron en mayo de 2024 que estaban esperando a su hijo Máximo, una noticia que compartieron con emoción pero también con cautela, ya que antes habían vivido una pérdida gestacional. Durante el embarazo, mostraron varios momentos especiales como el baby shower, donde revelaron el nombre del bebé. Máximo nació el 6 de agosto de 2024 y, aunque su llegada estuvo marcada por una gran alegría, el recién nacido debió permanecer 11 días en la UCI por complicaciones de salud, de las que logró recuperarse satisfactoriamente.

Rigo preocupa a fans tras mostrar una imagen a su mamá enferma
Rigo genera preocupación al mostrar a su mamá enferma. (Foto: Canal RCN)
