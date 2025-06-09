Miss Universe Colombia 2025: Casanare vuelve a quedar en primer lugar en la tabla de posiciones

Dayana Angulo ha sido la candidata que más se ha destacado en Miss Universe Colombia el reality durante estos primeros tres capítulos, pues parece que está dispuesta a ganarles a sus compañeras cada una de las pruebas que presente el jurado.

¿Cómo ha sido el recorrido de Dayana Angulo, Miss Casanare, en Miss Universe Colombia?

El primer reto que pasó Dayana fue ganarle a su paisana la posibilidad de representar al Casanare y se quedó como la candidata oficial de ese hermoso departamento.

Luego se vivió en el reality un reto de rostro con y sin maquillaje y parece que Dayana tuvo no solo el rostro más bello desmaquillado, sino también la mejor actitud para posar y revelar su naturalidad, lo que la dejó en el primer puesto de la tabla de posiciones en esa primera semana.

¿Cuál fue el reto en el que Miss Casanare se consolidó como la número uno en la tabla?

Este sábado 6 de septiembre, se vivió una prueba de actuación comercial por grupos y Angulo no solo contó con su carisma, belleza y talento para la actuación; sino también con la suerte de quedar en un grupo con mujeres igual de osadas y creativas: Miss Huila, Cauca, Cesar y Antioquia.

El comercial de este equipo fue uno de los más halagados por el jurado porque, aunque no usaron tanto producto para mostrar cómo funciona hacia la cámara, sí se atrevieron a hacer algo distinto con humor e histrionismo y todas tuvieron la misma energía.

El equipo ganador de este reto tenía la posibilidad de subir 10 puestos en la tabla de posiciones. Como Dayana ya estaba en el primer puesto, simplemente se queda allí, pero también adquiere una gran atención de todo el programa, pues parece estarse consolidando como una de las favoritas del concurso.

Cuando, en la entrevista, a Angulo le preguntaron por ese desempeño, ella contó que no puede creer lo lejos que ha llegado, incluyendo seguir, por segunda semana consecutiva, en el primer lugar de la tabla.

Cabe destacar que Miss Cauca, Marlyn Dinas, también se ha destacado en las dos últimas pruebas del reality y es quien está en el segundo lugar, por lo que también se trata de una mujer muy fuerte en las dinámicas evaluadas por los jurados.