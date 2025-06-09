¿Cuántas virreinas ha tenido Colombia en Miss Universo y en qué años lograron alcanzar este título?

En Miss Universo, Colombia ha destacado con varias virreinas que, aunque no lograron la corona, marcaron historia y orgullo nacional. Aquí te contamos cuántas han sido, en qué años brillaron y por qué siguen siendo parte del legado de la belleza colombiana.

¿Cuántas virreinas ha tenido Colombia en Miss Universo?

Hasta el momento, Colombia suma seis virreinas en la historia del certamen. Esto la convierte en uno de los países latinoamericanos con mayor reconocimiento en el concurso.

Paola Turbay fue la primera colombiana en alcanzar el título de virreina universal. En 1992 viajó a Tailandia para representar al país en Miss Universo, donde se destacó entre las candidatas y se convirtió en la segunda mujer colombiana en llegar tan cerca de la corona, aunque finalmente no logró obtenerla.

Paola Turbay se consolidó como la primera colombiana en ser virreina en Miss Universo. (Foto: Canal RCN)

A los años siguientes, (1993 y 1994, respectivamente) le siguieron Paula Andrea Betancourt y Carolina Gómez, quienes junto a Paola dejaron una huella imborrable en la memoria de los colombianos, al regalarles la ilusión de estar tan cerca de la anhelada corona universal en tres años consecutivos.

14 años más tarde, la actriz Taliana Vargas, quien representó al Departamento de Magdalena en el Concurso Nacional De Belleza, volvió a darle la alegría a todo un país en 2008, al convertirse en virreina y por poco ganarle el título a la venezolana Dayana Mendoza.

Taliana Vargas se convirtió en la cuarta virreina para Colombia, tras 14 años sin obtener un título significativo en Miss Universo. (Foto: AFP /Pedro Rey)

En 2015, Ariadna Gutiérrez obtuvo el título de virreina tras un polémico error del presentador, quien inicialmente la proclamó ganadora absoluta y, minutos después, corrigió al anunciar que en realidad había ocupado el segundo lugar.

La más reciente colombiana en lograr este título fue la cartagenera Laura González, mejor conocida en redes sociales como Laura Barjum, quien en 2017 disputó la corona con la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, pero finalmente fue elegida como primera finalista por el jurado.

¿Por qué es importante el papel de las virreinas para Colombia?

Más allá de no quedarse con la corona, estas virreinas colombianas han demostrado que llegar a ese nivel es un logro invaluable. Sus nombres han recorrido el mundo y han impulsado la visibilidad internacional de Colombia.

Además, muchas de ellas continuaron con carreras exitosas en la televisión, el cine y la moda, consolidándose como embajadoras de la cultura y el talento nacional.