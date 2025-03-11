Con tragos de más, Yina Calderón se besó con otra de sus compañeras en La mansión de Luinny

La influenciadora Yina Calderón protagonizó un nuevo beso en el reality en La mansión de Luinny luego de que tomara de más.

Artículos relacionados Karol G Karol G confirmaría los rumores de su ruptura con Feid, ¿qué hizo?

¿Con quién se besó Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido ya se había besado con su compañera, la influenciadora mexicana Brenda Zambrano, a quien decidió darle un beso cuando jugaba con sus compañeros y quien ahora es una de sus rivales en la competencia.

Recientemente, decidió protagonizar otro beso con otra de sus compañeras, esta vez con Gailen Cristina Cordero Beriguete, más conocida como 'La Moyeta' y actual rival de Karina García.

Ambas se encontraba hablando en medio de la noche y la dominicana le estaba confesando lo que le decían de ella, mencionándole que la tildaban de r*cista por todo lo que ha sucedido con la influenciadora la Jesuu.

Yina Calderón reaccionó de inmediato y para desmentir dicha situación decidió besarla expresando segundos antes: "R*cista de qué pu***".

La empresaria la llenó de besos en la boca, mientras esta intentaba esquivarla y uno de sus compañeros que estaba a su lado se mostró sorprendido.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: segunda habitante confirmada para su tercera temporada

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo beso de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Miles de internautas opinaron al respecto y detallaron que los tragos le afectaron un poco a la empresaria, otros indicaron que quizás a ella le gustan las mujeres así lo niegue, pues ya van dos besos hacia sus compañeras, mientras que otros puntualizaron que hace parte de su estrategia y show en la competencia.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en el programa, en especial con todos los altercados que ha tenido con Chanel, Brenda y Karina García, quien ha sorprendido con su comportamiento al enfrentársele a Yina ante sus comentarios.

Los seguidores del reality están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con Yina Calderón, pues cada día protagoniza una nueva historia con la que da bastante de qué hablar en redes sociales y entre sus compañeros, donde algunos le han expresado su cariño, mientras que otros no tanto.