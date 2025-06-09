Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano sorprendió con su opinión sobre Miss Bogotá, la mujer trans de Miss Universe Colombia

Karen Sevillano, fiel televidente del reality, no se guardó nada y habló sobre la participante de Miss Universe Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025 . Mariana Morales en Miss Universe Colombia el relaity.
Karen Sevillano dio su opinión sobre la Miss Bogotá. Foto | Canal RCN.

El capítulo de este sábado 6 de septiembre nuevamente llegado cargado de sorpresas no solo para los televidentes, sino también para las candidatas que, en esta oportunidad tuvieron que poner a prueba su creatividad para hacer un comercial.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre la candidata Miss Bogotá de Miss Universe Colombia, el reality?

Una de las televidentes más fieles del formato, es sin duda Karen Sevillano, quien desde el pasado fin de semana que se estrenó, ha demostrado sintonía con el reality dando su más sincera opinión sobre las candidatas.

Recientemente, la reconocida creadora de contenido, fiel a su personalidad dio a conocer que la representante de Bogotá, la capital, le parece una de las más bellas, además de mostrarse de acuerdo con el testimonio que la candidata compartió a lo largo del programa.

“Estás preciosa mi reina, estás divinísima mi reina hermosa”, aseguró la influenciadora caleña por medio de las historias de su cuenta de Instagram, en donde además dejó ver su reacción al enterarse que la joven también es psicóloga, “me agrada, me agrada mucho”, reiteró.

Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karen Sevillano elogió a la participante de Miss Bogotá

¿Quién es Mariana Morales, la candidata trans que participa en Miss Universe Colombia, el reality?

Mariana Morales, una de las mujeres que aspira convertirse en la próxima Miss Universe Colombia, es la representante de la capital del país y actualmente deslumbra con su participación en el reality.

Mariana Morales en Miss Universe Colombia el reality.
Esto fue lo que dijo Karen Sevillano de Mariana Morales, Miss Bogotá. Foto | Canal RCN.

Y es que, además de llamar la atención por su carisma y belleza, Mariana también ha logrado marcar un precedente al ser la única mujer trans del concurso.

¿Cómo recordó Mariana Morales su infancia y adolescencia?

En este tercer capítulo de Miss Uninverse Colombia el reality, la joven modelo abrió su corazón para contar que aunque tuvo una infancia y una adolescencia bastante compleja, el amor y el apoyo de su familia han sido a lo largo de su vida ese soporte para seguir adelante.

“Mi infancia fue linda pero algo complicada, siempre fui una niña diferente, sufrí de bully**n mucho tiempo, era segregada”, aseguró.

Aunque no ha sido fácil llegar hasta este punto de su carrera, hoy en día la Miss Bogotá se define como una mujer apasionada, sencilla y humana que quiere prestar su voz para llevar a todas partes un mensaje de amor.

