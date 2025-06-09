Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es el atractivo novio del influencer colombiano Nicolás Botero de 'Los Chicaneros'

El novio del influencer colombiano Nicolás Botero causó revuelo en redes al compartir unas fotografías presumiendo su relación.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Pareja de hombres tomados de la mano
El novio del influencer colombiano causó revuelo en redes por su atractivo. (Foto: Freepik)

En redes sociales no dejan de comentar sobre el misterioso novio de Nicolás Botero, integrante de 'Los Chicaneros', quien destaca por su atractivo y ha generado conversación en redes, tras compartir fotos junto al influencer y la reconocida familia.

¿Quién es el novio de Nicolás Botero de 'Los Chicaneros'?

Se trata de Jhon Sequera, un joven fotógrafo con más de 9 mil seguidores en Instagram, quien ha llamado la atención tanto por su atractivo físico como por su relación con Nicolás Botero, el influencer que impulsó a su familia a ganar reconocimiento en el mundo digital.

En su perfil, Sequera ha compartido varias fotografías junto a Nicolás e incluso con sus padres, mostrando la cercanía que siente con ellos.

En estas publicaciones, deja ver que los considera parte de su familia y se muestra orgulloso de que acepten su relación con el influencer.

¿Cuándo inició la relación entre Nicolás Botero y Jhon Sequera?

Aunque el creador de contenido colombiano, que vive en Orlando, Florida, con su familia desde hace varios años, ha sido reservado sobre este tema, sus seguidores han deducido, por la antigüedad de las fotos publicadas, que su relación con el joven no es reciente.

Asimismo, le han dejado ver por medio de los comentarios mensajes de apoyo y buenos deseos, demostrándole que celebran la alegría que les genera su noviazgo.

¿Quiénes son 'Los Chicaneros'?

‘Los Chicaneros’ son un grupo familiar compuesto por los padres Nelson y Cristina y sus dos hijos, Nicolás y Antonia Botero.

A mediados de 2020, la familia se hizo conocida gracias a su estilo único y divertido, con videos llenos de humor y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

Su carisma y cercanía con el público les permitió ganarse el cariño de miles de seguidores, consolidándose como una de las comunidades más populares del entretenimiento digital en Colombia.

