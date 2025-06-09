Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen

El perfume es uno de los accesorios invisibles que acompañan la rutina de muchas personas, sin embargo, la fragancia suele desaparecer con rapidez. Una técnica popular en el mundo de la belleza asegura que, con un producto básico de farmacia, como la vaselina, se puede prolongar su duración en la piel.

¿Cómo usar vaselina para que dure más tiempo el perfume?

La vaselina, también conocida como gel de petróleo, es un producto económico y accesible que cumple diversas funciones de cuidado personal.

Su textura densa y emoliente crea una capa protectora sobre la piel, lo que impide que el perfume se evapore con tanta facilidad.

Al aplicarla en zonas específicas antes de rociar la fragancia, se logra que el aroma permanezca más tiempo.

La clave está en aplicar una pequeña cantidad de vaselina en los puntos de pulso, como muñecas, detrás de las orejas, cuello o parte interna de los codos.

El truco viral con vaselina para mantener el aroma de tu perfume (Foto: Freepik)

Estas áreas emiten calor natural, lo que ayuda a que el perfume se libere lentamente.

Una vez que la vaselina se absorbe de manera ligera, se puede rociar el perfume sobre la zona para que la fragancia se adhiera mejor.

Otro aspecto importante es que la vaselina no modifica el aroma original del perfume.

A diferencia de otros productos hidratantes perfumados, no interfiere en la fragancia, sino que actúa como una barrera que retiene el olor. Esto permite que la esencia se perciba con mayor intensidad durante varias horas.

¿Cómo usar vaselina en la rutina diaria? Acá te explicamos

Para incorporar este truco en la rutina diaria, basta con llevar un pequeño envase de vaselina en el bolso. De esta manera, se puede reaplicar en cualquier momento del día y reforzar la duración del perfume sin necesidad de usar más cantidad de la fragancia.

Además, este tip resulta útil en temporadas de clima frío o seco, cuando la piel tiende a deshidratarse y los perfumes se evaporan con mayor rapidez.

La vaselina además hidrata labios, suaviza cutículas, alivia rozaduras, protege la piel en climas fríos, potencia cremas humectantes y ayuda a fijar cejas rebeldes, siendo un producto multifuncional y económico.