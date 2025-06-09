Trucos caseros para recuperar uñas dañadas por el semipermanente sin gastar de más

El esmalte semipermanente ha logrado un lugar importante en las rutinas de belleza por su durabilidad y acabado profesional pero el uso frecuente de este producto puede afectar la resistencia natural de las uñas, dejándolas más delgadas, secas o propensas a quebrarse.

Para entender mejor el impacto de este tipo de esmalte en las uñas, es importante conocer cómo se aplica en un procedimiento habitual.

Para aplicar un esmalte semipermanente se limpian y liman las uñas, se retira la cutícula y se aplica una base. Luego, se colocan dos capas de color y un top coat, curando cada paso en lámpara UV o LED. Finalmente, se sella con aceite hidratante para cutículas.

Cómo recuperar uñas después del semipermanente: cuidados efectivos que puedes hacer en casa. (Foto: Freepik)

¿Cómo recuperar uñas después de un semipermanente?

Y al retirar este tipo de esmalte, resulta esencial aplicar cuidados especiales para recuperar su fuerza y aspecto saludable.

La exposición constante a la acetona y al proceso de limado en cada aplicación puede debilitar la superficie de la uña.

Una práctica recomendada es aplicar aceites naturales, como el de almendra o coco, que hidratan y restauran la queratina.

Estos aceites, usados diariamente, ayudan a mantener la flexibilidad y reducen el riesgo de roturas.

Otro truco sencillo es sumergir las uñas en agua con jugo de limón por unos minutos. Este cítrico aporta brillo y fortalece, a la vez que elimina manchas causadas por los pigmentos del esmalte.

También se puede complementar con una dieta rica en biotina, presente en alimentos como huevos y nueces, que contribuyen al crecimiento saludable.

Cuidados prácticos para fortalecer las uñas tras un semipermanente

Además de los remedios caseros, es importante espaciar la aplicación de esmalte semipermanente para dar un descanso a las uñas.

Dejar pasar al menos dos semanas entre cada uso permite que la queratina se regenere de manera natural. Durante ese tiempo, se recomienda utilizar esmaltes transparentes fortalecedores con calcio, vitamina E, ajo o algún componente que fortalezca.

El uso de guantes al realizar labores domésticas también es un hábito clave pues el contacto frecuente con detergentes o productos de limpieza puede debilitar aún más la superficie de la uña. Es por ello por lo que incorporar esta práctica diaria protege y acelera la recuperación, permitiendo que las uñas recuperen su resistencia con mayor rapidez.