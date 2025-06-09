El Conjuro: Últimos Ritos rompe récord de taquilla en su preestreno en Estados Unidos
El Conjuro: Últimos Ritos registró 8,5 millones en su preestreno y marcó un nuevo récord para la franquicia.
En su preestreno en Estados Unidos, El Conjuro: Últimos Ritos recaudó 8,5 millones de dólares, una cifra que marca el mayor registro de la franquicia en funciones previas al debut oficial.
El estreno, que tuvo lugar el jueves 4 de septiembre, congregó a fanáticos del terror y a miles de asistentes en distintas salas del país.
De acuerdo con Deadline, la película dirigida por Michael Chaves superó la marca que ostentaba La Monja (The Nun), que en 2018 había alcanzado 5,4 millones de dólares en la misma franja.
Con este registro, la nueva entrega no solo se convirtió en el mejor debut nocturno de Warner Bros. y New Line en 2025 para una producción de terror.
El universo de El Conjuro nació en 2013 inspirado en los expedientes de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.
Desde entonces se expandió con spin-offs como la trilogía de Annabelle y las dos películas de La Monja.
Con el estreno de Últimos Ritos, el interés del público joven volvió a hacerse evidente: el 69% de la audiencia tuvo entre 18 y 34 años, mientras que el 44% del total correspondió a la comunidad latina, uno de los públicos más fieles al género.
El Conjuro: Últimos Ritos frente a otras sagas de terror
El impacto en la taquilla también sobresale frente a otros títulos recientes.
Producciones como Destino Final: Líneas de Sangre sumaron 5,5 millones en su preestreno, mientras que Weapons logró 5,7 millones y Pecadores alcanzó 4,7 millones.
Con este panorama, analistas proyectan que El Conjuro: Últimos Ritos podría superar los 50 millones de dólares en su primer fin de semana, cifras comparables al debut de La Monja en 2018 con 53,8 millones.
El universo expandido de la franquicia ya suma más de 2.300 millones de dólares a nivel global, lo que la mantiene como la saga de horror más rentable de la industria.
El Conjuro puede disfrutarse siguiendo su orden cronológico: inicia con La Monja, Annabelle: La Creación, La Monja 2, Annabelle, El Conjuro, Annabelle Vuelve a Casa, El Conjuro 2, El Conjuro: El diablo me obligó a hacerlo y El Conjuro 4: Últimos Ritos.