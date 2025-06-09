Bienal Internacional de Arte 2025 llega a Bogotá con homenajes y artistas globales: ¿Cuándo es?

Entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre de 2025, Bogotá acogerá la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.

El evento pondrá a la capital colombiana en el radar de las grandes bienales del mundo, al estilo de las que se realizan en Venecia, São Paulo o La Habana, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para artistas, curadores y públicos diversos.

Bogotá será escenario de la Bienal Internacional de Arte 2025

La BOG25 tendrá como tema central la felicidad y buscará que el arte dialogue con el espacio urbano.

Bogotá se prepara para la Bienal de Arte 2025. (Foto: Freepik)

Durante casi dos meses, los visitantes podrán presenciar intervenciones en parques, barrios y centros culturales, además de actividades descentralizadas que acercarán la programación a diferentes localidades de la ciudad.

La programación incluirá proyectos de artistas consolidados, creadores independientes y propuestas comunitarias seleccionadas por convocatoria.

También se desarrollarán talleres y espacios educativos que ampliarán el acceso a niños, jóvenes y adultos interesados en explorar el arte contemporáneo.

El comité central está integrado por tres reconocidas figuras del ámbito cultural asimismo la organización contará además con el respaldo de un grupo de expertos y gestores vinculados al medio artístico.

BOG25 rendirá homenaje al sector salud en Bogotá

Uno de los componentes más significativos será el homenaje a los profesionales de la salud que trabajaron durante la pandemia de covid-19. Para ello, cuatro artistas de trayectoria presentarán propuestas de escultura en memoria de quienes fallecieron o se expusieron para salvar vidas en la ciudad.

En paralelo, cinco firmas de arquitectura latinoamericanas competirán para diseñar una escultura permanente que quedará instalada en Bogotá como legado de esta primera edición de la Bienal.

La inversión inicial asciende a 7.000 millones de pesos por parte de la administración distrital, a los que se sumarán aportes de patrocinadores y aliados privados.

Bogotá, será sede de la Bienal de Arte 2025. (Foto: Freepik)

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 reunirá a más de 200 artistas de 12 países en Bogotá, con la Ciudad de México como invitada de honor. Cinco proyectos beneficiarios del Programa Distrital de Estímulos también harán parte de la programación, que se desarrollará en más de 20 espacios de la capital.