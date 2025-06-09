En las últimas horas, ha circulado un video en el que uno famosos actor mexicano le reclama a Wendy Guevara por no defender su compromiso, pues el hombre dijo que le dio el anillo a la creadora de contenido y ella no fue capaz de defenderlo ante las acusaciones de una presentadora, quien se atrevió a decir que ella nunca ha recibido un anillo de compromiso.

¿Quién es el actor que le habría pedido matrimonio a Wendy Guevara?

En el video compartido en las redes sociales de Wendy Guevara y una plataforma de Streaming, se reveló la identidad del famosísimo actor mexicano que le habría pedido matrimonio a la influencer y se trata nada más y nada menos que Julián Gil, uno de los caballeros más codiciados en la televisión en ese país.

¿Qué dijo Wendy Guevara cuando Julián Gil le reclamó por no defender su compromiso?

En el video publicado por Wendy Guevara en medio de una programa emitido por streaming, el actor Julián Gil cuestionó a Wendy Guevara por no defender su compromiso, pues en una entrevista con la presentadora Marie Claire, ella le dice a la influencer que es una envidiosa porque nunca ha recibido un anillo y esto generó risa, pero para el actor no fue nada divertido ya que Wendy nunca confesó que ya estaba comprometida con él y de hecho, el mismo Julián pidió que se transmitiera el video en donde queda la evidencia de su compromiso y se lo reprochó a la presentadora por su comentario en contra de Guevara. Ante el reclamo de Julián, Wendy quedó desconcertada y puso atención al video en el que se demuestra el supuesto compromiso.

¿Wendy Guevara le dio el sí a la petición de matrimonio de Julián Gil?

Mientras en el programa se emitía el video de la pedida de mano de parte de Julián Gil a Wendy Guevara, la creadora de contenido y ganadora de La casa de los famosos México 2023, ponía atención al clip y se reía, e incluso en una parte pidió que quitaran la evidencia de su compromiso, sin embargo, al finalizar, dijo que no se trataría de un compromiso de verdad, sino que se debía a un tema netamente laboral, pues el mismo Julián dijo que estaba casado con su verdadera esposa. Esto generó mucha diversión en medio de la emisión y Wendy pasó un momento cómico en el que dijo que le daba pena cono su mamá por las imágenes que salían en pantalla.