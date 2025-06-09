Alejandro Fernández suspendió sus conciertos en Estados Unidos por problemas de salud

Los seguidores de Alejandro Fernández están alarmados tras la cancelación de sus conciertos en Estados Unidos, causada por una enfermedad que lo obligó a descansar cuatro días.

¿Por qué Alejandro Fernández canceló sus conciertos en Estados Unidos?

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el artista mexicano, reveló a sus más de 4 millones de seguidores, que los conciertos de su gira 'De rey a rey' en Estados Unidos, que tenía programados en los próximos días, debían ser cancelados tras ser diagnosticado de salmonelosis.

El intérprete de 'La ley del monte', expresó en un comunicado de prensa, que ha estado batallando con esta enfermedad y aseguró que pospuso para el mes de octubre las presentaciones que tenía programadas este fin de semana en Dallas y El Paso.

Además, pidió comprensión a su fanaticada y aseguró poder recuperarse del todo para poder cumplirle la cita a más de sus seguidores en Las vegas y Phoenix.

El cantante aseguró a sus seguidores que ha estado batallando con esta enfermedad. (Foto: AFP/ Javier Torres)

¿Qué es la salmonelosis, enfermedad que afectó a Alejandro Fernández?

La salmonelosis es una infección bacteriana frecuente que afecta el intestino y se transmite a través de alimentos o agua contaminada, provocando diarrea, fiebre y dolor abdominal.

Esta enfermedad no se transmite de persona a persona y, por lo general, sus síntomas duran solo unos pocos días, resolviéndose con reposo y buena hidratación.

¿Cuándo se presentará Alejandro Fernández en Colombia durante su gira 'De rey a rey'?

El hijo del legendario Vicente Fernández llegará a Colombia como parte de su gira 'De rey a rey' a finales de octubre, con presentaciones programadas en Cali, Medellín y Bucaramanga, y cerrará su paso por el país a inicios de noviembre en Bogotá.

Alejandro Fernández estará en Colombia a finales de octubre y principios de noviembre. (Foto: AFP/ Javier Torres)

Con su visita al país, varios de sus fanáticos colombianos esperan un espectáculo lleno de sus grandes éxitos y momentos inolvidables, combinando de las baladas románticas y canciones rancheras que han marcado la carrera de 'El Potrillo'.

Sin duda, será una oportunidad única para disfrutar de uno de los artistas más emblemáticos de la música mexicana en vivo.