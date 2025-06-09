Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu rompió el silencio tras ser acusada de estafa: "siempre he dado la cara"

Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu aclaró que tomará acciones legales por las acusaciones que recibió en los últimos días.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto respondió La Jesuu tras señalamientos en su contra. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu,rompió el silencio en redes sociales tras ser acusada de estafa por la compra de su vivienda, por lo que apareció para dejar clara cuál es la situación.

¿Qué dijo La Jesuu tras ser acusada en estafa en las últimas horas?

De acuerdo con las declaraciones de la creadora de contenido, desde que tomó la decisión de comprar la casa en la que vive actualmente, fue consciente de que el precio era bastante elevado, incluso, aseguró que la misma vendedora reconoció haberla ofrecido en precio superior.

Y es que, según lo dijo La Jesuu, la propiedad fue vendida por 2.400 millones de pesos, aun cuando en un avalúo se determinó que su precio era de aproximadamente 940 millones.

“En ninguna parte del mundo te van a dar unas escrituras de una casa sin antes pasar dinero, y por ese lado sentí mucha paz y tranquilidad. Lo único que he pedido es que no me cobren más de lo justo”, señaló Valentina.

¿Cuáles fueron las declaraciones de La Jesuu tras ser acusada de estafa?

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló de todo lo que ha invertido a la propiedad, como los arreglos en la piscina y el jardín, hecho que la ha llevado a pensar en que, lamentablemente, nadie estaría dispuesto a comprar ese caso por un valor similar o superior al que ella la adquirió.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu se defendió tras acusaciones en su contra. Foto | Canal RCN.

Por su parte, la influenciadora, dio a conocer que nunca tuvo la intención de exponer públicamente esta situación ni mucho menos de imponer una demanda por “lesión enorme”, sin embargo, si quedó sorprendida al ver con la facilidad que Angélica, la vendedora, salió a decir que ella era una “estafadora”.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu rompió el silencio tras ser acusada de estafa. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la caleña comentó las razones por las que no había querido referirse al tema antes, además dejó claro que de ahora en adelante su comunicación se hará por la vía legal.

“No me había pronunciado ante esto antes porque jurídicamente ella y yo sabemos en el proceso en el que estamos y siento que jurídicamente es como nos debemos de entender”, mencionó.

