Sara Uribe explicó la razón por la que decidió quitarse sus tatuajes

En las últimas horas, Sara Uribe llamó la atención en redes sociales luego hiciera una inesperada revelación sobre sus tatuajes que causó sorpresa entre sus seguidores.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre los tatuajes?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la famosa modelo y presentadora acumula millones de seguidores, hizo la dinámica de preguntas y respuestas, actividad en la que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de su comunidad.

Uno de los temas que más generó interés, fue sin duda su reciente decisión de borrarse varios de sus tatuajes y la razón por que la que ahora quiere deshacerse de ellos.

“¿Por qué te estás quitando los tatuajes?”, escribió uno de los usuarios. Ante la pregunta, la también empresaria no dudó aclarar las dudas y de paso, mostrar un video de cómo se lleva a cabo el procedimiento.

“Me cansé, quiero mi piel limpia y sin tinta. Empecé quitándome uno y ahora me estoy quitando varios. Me dejaron de gustar los mensajes que tenía y las figuras que me había hecho”, aseguró, además, aprovechó para dar un consejo: “no se hagan nada”, señaló.

La razón por la que Sara Uribe se borró los tatuajes. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Sara Uribe tomó la decisión de borrarse los tatuajes?

Otro de sus seguidores, quiso saber por qué se borró el tatuaje que específicamente decía “Guerrera de Dios”, por lo que la antioqueña aseguró que detrás de esta decisión también hubo una razón muy poderosa.

“Porque ya no quiero ser una guerrera en sentido literal, decirse así es como declarar que vamos a vivir mil guerras para todo y no, ¡No más!”, afirmó.

Entre otros temas, Uribe también dio a conocer que, aunque antes decía que quería un hermano para Jacobo, hoy en día no está tan convencida, pues con los años al parecer han ido cambiando sus deseos y prioridades.

Sara Uribe y la razón por la que decidió borrarse sus tatuajes. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la mujer paisa, se encuentra enfocada en su nueva apuesta empresaria que, de acuerdo con lo que ha compartido en rede sociales, se trata de una agencia de viajes que buscaría impulsar el turismo hacia Dubái, destino que visita con frecuencia como parte de toda la planeación del proyecto.