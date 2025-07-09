Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Universe Colombia el reality: Santander le quita el primer puesto a Casanare tras esta prueba

Gloria Mutis, Miss Santander en Miss Universe Colombia 2025, logró destacar en esta prueba y llegar al primer puesto en la tabla de posiciones.

María Alejandra Soto
Este domingo 7 de septiembre en Miss Universe Colombia el reality vivimos una prueba muy interesante en el agua en la que las candidatas debían posar con vestidos coloridos en una piscina para conseguir una foto muy artística y en la que su cuerpo transmitiera emociones al público.

Las tres mejores representantes iban a poder subir varias posiciones en la tabla del concurso, mientras que las tres que menos se hayan destacado bajarían posiciones, por lo que todas intentaron hacer su mejor esfuerzo para posicionarse como favoritas.

¿Por qué Miss Santander se destacó en la prueba del agua en Miss Universe Colombia?

Gloria Mutis, la candidata del departamento de Santander, consiguió una foto en la que no solo su rostro y cuerpo se veían preciosos, sino que también transmitía una energía muy tranquila que les gustó mucho a los jurados.

No obstante, cabe aclarar que Gloria no fue la mejor, sino que quedó en el tercer lugar. Meta fue quien se consiguió ese primer lugar en la prueba y el segundo puesto fue para Valle del Cauca. Así pues, Meta subió 10 posiciones en la tabla, Valle 8 y Santander 5.

Esas 5 posiciones que subió en la tabla le bastaron a Gloria para quitarle el primer puesto a Casanare, quien, aunque no se destacó en esta prueba, en las anteriores sí había tenido resultados impecables.

Así quedó la foto de Miss Santander en el agua en Miss Universe Colombia el reality.
Foto del Canal RCN | Así quedó la foto de Miss Santander en el agua.

¿Por qué Miss Santander, Gloria Mutis, no consiguió el primer puesto en la prueba?

La mejor foto fue la de Meta y no solo por la tranquilidad y belleza que irradiaba, sino porque su pose permitía transmitir emociones que los jurados estaban buscando. En cuanto a Valle del Cauca, no alcanzó a ganarle a Meta solo por un poco de tensión en su rostro que los jurados alcanzaron a identificar.

Gloria, por su parte, quedó en tercer lugar porque la posición de sus piernas en la foto no terminaron de convencer a los jueces.

Es así como Miss Santander se corona como una de las favoritas para ser la Miss Universe Colombia 2025 y no solo en el reality, sino también entre el público, pues hemos visto buenos comentarios por parte de los internautas en las redes sociales a su participación en el concurso.

