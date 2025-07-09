Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Universe Colombia 2025: Amazonas se llevó los elogios de sus compañeras tras su última prueba

Miss Amazonas, Rebeca Castillo se ganó los elogios de sus compañeras en Miss Universe Colombia 2025, pese a que no le fue muy bien en su prueba.

Paula Orjuela Quevedo
En Miss Universe Colombia el reality en donde se busca la mujer más bella que reúna todas las cualidades de las colombianas, se llevó a cabo una nueva prueba en donde las candidatas se retaron a sí mismas, pues en su último capítulo, las participantes tenían que dar su mejor pose en el agua.

Aunque la prueba se podía ver fácil, muchas de las candidatas de Miss Universe Colombia 2025 tuvieron su reto al enfrentarse al agua, pues la idea era que cada una de ellas dieran la mejor pose dentro del agua, mientras eran fotografiadas.

Por su lado, Rebeca Castillo, Miss Amazonas, en un inicio no hizo un movimiento adecuado para ser fotografiada, sin embargo, fue tranquilizada por Claudia Bahamón quien le dio un tip para que se desempeñara bien en la prueba y así fue, pues la candidata se tranquilizó y dio lo mejor de ella la misma, dando una gran pose y luciendo su rostro fuera del agua, mientras que el resto de su cuerpo ayudaba para que la fotografía saliera perfecta y al ver esto, sus compañeras la elogiaron diciendo que ella supo “dar cara” y ante sus ojos de sorpresa, las candidatas dejaron ver que les gustó el desempeño de Rebeca en esta prueba.

¿Cómo le fue a Miss Amazonas en su última prueba en Miss Universe Colombia 2025?

Aunque se llevó los elogios de sus compañeras quienes vieron su energía y pose en la pantalla, Miss Amazonas no recibió las mejores criticados por parte de los jurados, pues en su fotografía elegida, Rebeca se veía incómoda, por eso le dijeron que se veía “angustiada” y de hecho, la misma candidata dijo que su foto había quedado “horrible”.

¿Cómo ha sido el desempeño de Miss Amazonas en Miss Universe Colombia 2025?

En el capítulo de Miss Universe Colombia 2025 del sábado 6 de septiembre, Rebeca Castillo, Miss Amazonas tuvo una actitud que generó opiniones entre sus compañeras, pues tuvo que hacer equipo con Miss Atlántico, Bogotá y Sucre, pero su actitud no les gustó a sus compañeras y, de hecho, Miss Bolívar opinó diciendo que Rebeca se apartaba con el fin de generar lástima y llamar la atención. Por su lado, Andrea Tovar al llegar al grupo de candidatas, le pidió a Miss Amazonas que tuviera más energía en sus participaciones.

