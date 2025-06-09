Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Miss Universe Colombia 2025: Amazonas se siente relegada en prueba de actuación y divide opiniones

La compañeras de Rebeca Castillo, Miss Amazonas en Miss Universe Colombia el reality, tienen diversas opiniones sobre su actitud en las pruebas.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Miss Amazonas, Rebeca Castillo, se siente apartada en prueba de Miss Universe Colombia el reality.
Miss Amazonas se siente apartada en prueba de Miss Universe Colombia.

El reto que vimos este sábado 6 de septiembre en Miss Universe Colombia el reality tenía que ver con la actuación para un comercial, actividad que ponía a prueba a las candidatas con su carisma, histrionismo y comunicación.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones generó en sus compañeras Miss Amazonas al apartarse en la prueba?

La prueba se debía presentar en grupos de 4 y 5 candidatas y Rebeca Castillo, mis Amazonas, quedó en el equipo con Miss Atlántico, Bogotá y Sucre. No obstante, al empezar la prueba, vimos que se apartó del grupo cuando se debían formar los equipos y esto generó diversas reacciones.

Miss Bolívar, Clara Cortés, por ejemplo, mencionó que siente que la actitud de Rebeca responde a una necesidad de buscar atención mediante la lástima.

“La forma de ella de llamar la atención es generando lástima, pesar. Que la gente la vea sentirse excluida” mencionó la candidata.

Miss Bolívar, Clara Cortés, se mostró en desacuerdo con la actitud de Miss Amazonas en prueba de Miss Universe Colombia el reality.
Foto del Canal RCN | Miss Bolívar, Clara Cortés, se mostró en desacuerdo con la actitud de Miss Amazonas.

Una de las candidatas que sí se quedó con ella en el equipo, Nayla Piña, Miss Atlántico; expresó que la actitud de Rebeca dependía solo de ella y de que se dejara ayudar por sus compañeras.

Ahora bien, cuando empezó el reto, los jurados vieron a Castillo muy apartada de sus compañeras y sin tener opiniones claras o que fueran escuchadas, por lo que, en la visita de Andrea Tovar, la exreina de belleza le pidió a Rebeca un poco más de energía al participar y que recordara que si a una le va mal, todas tendrán el mismo resultado.

¿Cómo le fue a Miss Amazonas y a su equipo en esta prueba de Miss Universe Colombia?

Efectivamente, el comercial que actuó este grupo no estuvo del agrado del jurado y quedaron de cuartas entre los 6 equipos, lo que hizo que todas bajaran las posiciones y Rebeca pidió disculpas públicamente por su actitud y energía, pues explicó que había estado teniendo dificultades emocionales por su autoestima, generando en los jurados consejos que podrían ayudarle a fortalecerse.

Artículos relacionados

Atlántico y Bogotá no se mostraron tan afectadas con el resultado. Mariana, la representante de la capital del país, explicó que pensó que sería peor, tal vez refiriéndose a que creyó que estarían en último lugar, y Nayla fue aún más optimista al mencionar que quedaban muchas pruebas más y que, por ende, estaba segura de que podría recuperarse.

Miss Atlántico, Bogotá y Sucre intentaron mejorar la energía de Miss Amazonas para ser el mejor grupo de la prueba.
Foto del Canal RCN | Miss Atlántico, Bogotá y Sucre intentaron mejorar la energía de Miss Amazonas.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Miss Casanare, Dayana Angulo, se consolida como favorita en Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: Casanare vuelve a quedar en primer lugar en la tabla de posiciones

Dayana Angulo, Miss Casanare en Miss Universe Colombia el reality, se está consolidando como una de las favoritas gracias a su desempeño en las pruebas.

Así lucía Miss Bogotá, Mariana Morales, en su infancia, etapa que fue muy dura para ella como mujer trans. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: así lucía Miss Bogotá, Mariana Morales, en su infancia

Mariana Morales representa a Bogotá en Miss Universe Colombia el reality y reveló los sentimientos difíciles que tuvo en su pasado a causa de su identidad.

Brenda Bedoya, Miss Putumayo en Miss Universe Colombia el reality, quedó en el top 5 de la tabla de posiciones después de las primeras pruebas en el programa. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: una candidata difiere de que Miss Putumayo esté en el top 5

Brenda Bedoya, Miss Putumayo en Miss Universe Colombia el reality, quedó en el top 5 de la tabla de posiciones después de las primeras pruebas en el programa.

Lo más superlike

Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025 . Mariana Morales en Miss Universe Colombia el relaity. Karen Sevillano

Karen Sevillano sorprendió con su opinión sobre Miss Bogotá, la mujer trans de Miss Universe Colombia

Karen Sevillano, fiel televidente del reality, no se guardó nada y habló sobre la participante de Miss Universe Colombia.

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

Rosa roja y cinta negra de luto. Viral

Influencer fue hallada sin vida en extrañas circunstancias: esto se sabe

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora. Karol G

Karol G hace historia en el medio tiempo de la NFL en São Paulo: así fue su presentación