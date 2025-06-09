Miss Universe Colombia 2025: Amazonas se siente relegada en prueba de actuación y divide opiniones

El reto que vimos este sábado 6 de septiembre en Miss Universe Colombia el reality tenía que ver con la actuación para un comercial, actividad que ponía a prueba a las candidatas con su carisma, histrionismo y comunicación.

¿Qué reacciones generó en sus compañeras Miss Amazonas al apartarse en la prueba?

La prueba se debía presentar en grupos de 4 y 5 candidatas y Rebeca Castillo, mis Amazonas, quedó en el equipo con Miss Atlántico, Bogotá y Sucre. No obstante, al empezar la prueba, vimos que se apartó del grupo cuando se debían formar los equipos y esto generó diversas reacciones.

Miss Bolívar, Clara Cortés, por ejemplo, mencionó que siente que la actitud de Rebeca responde a una necesidad de buscar atención mediante la lástima.

“La forma de ella de llamar la atención es generando lástima, pesar. Que la gente la vea sentirse excluida” mencionó la candidata.

Foto del Canal RCN | Miss Bolívar, Clara Cortés, se mostró en desacuerdo con la actitud de Miss Amazonas.

Una de las candidatas que sí se quedó con ella en el equipo, Nayla Piña, Miss Atlántico; expresó que la actitud de Rebeca dependía solo de ella y de que se dejara ayudar por sus compañeras.

Ahora bien, cuando empezó el reto, los jurados vieron a Castillo muy apartada de sus compañeras y sin tener opiniones claras o que fueran escuchadas, por lo que, en la visita de Andrea Tovar, la exreina de belleza le pidió a Rebeca un poco más de energía al participar y que recordara que si a una le va mal, todas tendrán el mismo resultado.

¿Cómo le fue a Miss Amazonas y a su equipo en esta prueba de Miss Universe Colombia?

Efectivamente, el comercial que actuó este grupo no estuvo del agrado del jurado y quedaron de cuartas entre los 6 equipos, lo que hizo que todas bajaran las posiciones y Rebeca pidió disculpas públicamente por su actitud y energía, pues explicó que había estado teniendo dificultades emocionales por su autoestima, generando en los jurados consejos que podrían ayudarle a fortalecerse.

Atlántico y Bogotá no se mostraron tan afectadas con el resultado. Mariana, la representante de la capital del país, explicó que pensó que sería peor, tal vez refiriéndose a que creyó que estarían en último lugar, y Nayla fue aún más optimista al mencionar que quedaban muchas pruebas más y que, por ende, estaba segura de que podría recuperarse.