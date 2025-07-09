Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Miss Amazonas renuncia a Miss Universe Colombia: estas fueron las reacciones de sus compañeras

Rebeca Castillo, Miss Amazonas en Miss Universe Colombia el reality, renunció al certamen por motivos personales y las reacciones de sus compañeras sorprendieron.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Miss Amazonas, Rebeca Castillo, se retira de Miss Universe Colombia el reality y así reaccionaron sus compañeras.
Miss Amazonas se retira de Miss Universe Colombia el reality y así reaccionaron sus compañeras.

En el capítulo de este domingo 7 de septiembre en Miss Universe Colombia el reality no solo sorprendieron las candidatas con sus habilidades en las pruebas y su belleza variada, sino también la noticia de que Rebeca Castillo, Miss Amazonas, renunciaba a la competencia por razones personales.

Artículos relacionados

¿Por qué sorprendió la reacción de las compañeras de Miss Amazonas al conocer su renuncia?

Al parecer la relación de Rebeca con sus compañeras en el programa no era la mejor, pues la reacción de varias de ellas fue de tranquilidad al saber que se había retirado.

Miss Quindío, Michel González, por ejemplo, explicó que ese retiro fue lo mejor que pudo pasar tanto para rebeca como para las demás candidatas, además de mencionar que también le haría bien a la salud mental de Castillo.

Por su parte, Cavylla Valencia, Miss Nariño, explicó que la permanencia de Rebeca en el concurso tenía a todas las participantes en una situación incómoda. Mientras que Bolívar fue un poco más fuerte al hacer alusión a un probable conflicto que habría entre ellas y Amazonas.

“No es porque las demás sean malas. O sea… casualmente, 28 chicas son malas y ella buena. No” explicó Clara Cortés.

Miss Amazonas, Rebeca Castillo, en su última prueba en Miss Universe Colombia el reality.
Foto del Canal RCN | Miss Amazonas en su última prueba en Miss Universe Colombia.

En cuanto a Miss Putumayo, Brenda Bedoya, mencionó que lo que le dé tranquilidad a Rebeca está bien y hasta la encomendó a Dios en su regreso al Amazonas.

¿Por qué se retiró Miss Amazonas, Rebeca Castillo de Miss Universe Colombia 2025?

Según lo que Rebeca explicó en la entrevista en el programa, la decisión la había tomado para priorizar su tranquilidad y proteger su amor propio, pues considera que los reinados requieren de mucho esfuerzo y ella no estaba preparada para conseguir avanzar.

No obstante, Castillo no sacó los reinados de su vida para siempre, pues también comentó que se prepararía mejor en los siguientes cuatro o cinco años, trabajando en su cuerpo y su mente y participando en otros reinados, para poder llegar de nuevo a un Miss Universe.

Artículos relacionados

Así pues, parece que el estar rodeada de un ambiente en el que la belleza, el maquillaje y el vestuario priman; sacó de su zona de confort a Rebeca y sus compañeras no supieron cómo acompañarla en el proceso sin incomodarse mutuamente.

Rebeca no participó en la pasarela final del capítulo de este 7 de septiembre en Miss Universe Colombia.
Foto del Canal RCN | Rebeca no participó en la pasarela final del capítulo de este 7 de septiembre.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Miss Santander, Gloria Mutis, le quita el primer puesto a Miss Casanare en Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia el reality: Santander le quita el primer puesto a Casanare tras esta prueba

Gloria Mutis, Miss Santander en Miss Universe Colombia 2025, logró destacar en esta prueba y llegar al primer puesto en la tabla de posiciones.

Miss Amazonas, Rebeca Castillo, renuncia a Miss Universe Colombia el reality por motivos personales. Miss Universe Colombia

Miss Amazonas renuncia a Miss Universe Colombia el reality y dice que lo intentará en unos años

Rebeca Castillo, Miss Amazonas en Miss Universe Colombia 2025, renunció al certamen por motivos personales y así lo anunció Claudia Bahamón.

Miss Amazonas se ganó los elogios de sus compañeras Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: Amazonas se llevó los elogios de sus compañeras tras su última prueba

Miss Amazonas, Rebeca Castillo se ganó los elogios de sus compañeras en Miss Universe Colombia 2025, pese a que no le fue muy bien en su prueba.

Lo más superlike

Televidentes reaccionan a la renuncia de Miss Amazonas Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: Así reaccionaron los televidentes tras la renuncia de Miss Amazonas

La renuncia de Rebeca Castillo, Miss Amazonas en Miss Universe Colombia 2025 generó todo tipo de reacciones en los televidentes.

La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios". Viral

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen