Miss Amazonas renuncia a Miss Universe Colombia: estas fueron las reacciones de sus compañeras

En el capítulo de este domingo 7 de septiembre en Miss Universe Colombia el reality no solo sorprendieron las candidatas con sus habilidades en las pruebas y su belleza variada, sino también la noticia de que Rebeca Castillo, Miss Amazonas, renunciaba a la competencia por razones personales.

¿Por qué sorprendió la reacción de las compañeras de Miss Amazonas al conocer su renuncia?

Al parecer la relación de Rebeca con sus compañeras en el programa no era la mejor, pues la reacción de varias de ellas fue de tranquilidad al saber que se había retirado.

Miss Quindío, Michel González, por ejemplo, explicó que ese retiro fue lo mejor que pudo pasar tanto para rebeca como para las demás candidatas, además de mencionar que también le haría bien a la salud mental de Castillo.

Por su parte, Cavylla Valencia, Miss Nariño, explicó que la permanencia de Rebeca en el concurso tenía a todas las participantes en una situación incómoda. Mientras que Bolívar fue un poco más fuerte al hacer alusión a un probable conflicto que habría entre ellas y Amazonas.

“No es porque las demás sean malas. O sea… casualmente, 28 chicas son malas y ella buena. No” explicó Clara Cortés.

Foto del Canal RCN | Miss Amazonas en su última prueba en Miss Universe Colombia.

En cuanto a Miss Putumayo, Brenda Bedoya, mencionó que lo que le dé tranquilidad a Rebeca está bien y hasta la encomendó a Dios en su regreso al Amazonas.

¿Por qué se retiró Miss Amazonas, Rebeca Castillo de Miss Universe Colombia 2025?

Según lo que Rebeca explicó en la entrevista en el programa, la decisión la había tomado para priorizar su tranquilidad y proteger su amor propio, pues considera que los reinados requieren de mucho esfuerzo y ella no estaba preparada para conseguir avanzar.

No obstante, Castillo no sacó los reinados de su vida para siempre, pues también comentó que se prepararía mejor en los siguientes cuatro o cinco años, trabajando en su cuerpo y su mente y participando en otros reinados, para poder llegar de nuevo a un Miss Universe.

Así pues, parece que el estar rodeada de un ambiente en el que la belleza, el maquillaje y el vestuario priman; sacó de su zona de confort a Rebeca y sus compañeras no supieron cómo acompañarla en el proceso sin incomodarse mutuamente.