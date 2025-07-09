Televidentes reaccionan a la renuncia de Miss Amazonas

El último capítulo de Miss Universe Colombia 2025 generó todo tipo de comentarios debido a la prueba en la que las candidatas pusieron a prueba su comunicación con su cuerpo, su creatividad, su paciencia e incluso, enfrentándose a sus miedos, pero, además, una noticia sacudió a los jueces y las participantes del reality que se encarga de elegir a la candidata indicada para representar al país en Miss Universe.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia 2025: así lucía Miss Bogotá, Mariana Morales, en su infancia

¿Por qué Miss Amazonas renunció a Miss Universe Colombia 2025?

Hace poco se vivió un momento de muchas emociones en Miss Universe Colombia 2025, pues Rebeca Castillo, Miss Amazonas renunció a su candidatura, ya que según ella, quiere prepararse física y mentalmente para en un futuro volver a representar a su departamento.

“He tomado la decisión de retirarme del programa por amor propio y por mi propia tranquilidad”, reveló Miss Amazonas.

Además de estas palabras, Rebeca mencionó que sabe la exigencia que tiene este proceso y por eso ella prefiere esperar más tiempo para estar más lista.

¿Cuáles fueron las reacciones de las compañeras de Miss Amazonas ante su renuncia de Miss Universe Colombia 2025?

Las reacciones de las participantes de Miss Universe Colombia 2025 ante la renuncia de Miss Amazonas no se hicieron esperar, pues para algunas, la decisión de Rebeca fue lo mejor, justificando que esto ayudaría a su salud mental, además, Miss Nariño, Cavylla Valencia confesó que no solo Rebeca estaba incómoda, sino que ellas también. Por su parte, Miss Bolívar y Miss Putumayo, no titubearon al insinuar que la decisión de Miss Amazonas fue la mejor.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia 2025: Amazonas se llevó los elogios de sus compañeras tras su última prueba

¿Cómo han reaccionado los televidentes ante la renuncia de Miss Amazonas en Miss Universe Colombia 2025?

Como era de esperarse, la renuncia de Miss Amazonas en Miss Universe Colombia 2025 generaría todo tipo de reacciones entre los televidentes y en este caso, muchos de ellos han escrito en redes sociales que Rebeca fue inteligente al retirarse para no exponerse y ante los comentarios de sus compañeras, algunos usuarios de ‘X’ opinan que fueron poco empáticas al reaccionar así con la despedida de la excandidata. Por otro lado, los televidentes defendieron a Miss Amazonas ya que ella no se sentía bien y consideran que por su bien, fue la mejor decisión que tomó.