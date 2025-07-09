Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La casa de los famosos Colombia 2025: así felicitó Yina Calderón a La Abuela en su cumpleaños

La polémica dj de guaracha, Yina Calderón, recordó algunas cualidades de su compañera de La casa de los famosos Colombia 2025.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Yina Calderón le desea un feliz cumpleaños a La Abuela, su compañera en La casa de los famosos Colombia, mientras pasea en México.
Yina Calderón le desea un feliz cumpleaños a La Abuela, su compañera en La casa de los famosos Colombia.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 860 mil seguidores, la famosa y polémica influencer y dj de guaracha colombiana, Yina Calderón, felicitó en su cumpleaños a una de las compañeras con las que más compartió cuando estuvo participando, a principios de este año, en La casa de los famosos Colombia 2025: ‘La Abuela’.

Artículos relacionados

En medio de su viaje a México, Yina les contó a sus fans que no podía dejar pasar el día sin recordar y felicitar a esta influencer que basa su contenido en comedia un poco subida de tono.

¿Cómo fue el mensaje de cumpleaños de Yina Calderón a La Abuela?

Yina recordó cuánto tiempo “aguantó” a La Abuela dentro de la casa más famosa del país y lo mucho que disfrutó de su sazón, pues recordemos que esta influencer tuvo el papel de cocinera durante mucho tiempo en el reality.

Además, Calderón recordó uno de los hábitos de La Abuela que más dio de qué hablar en el reality: que les escondía la comida a algunos participantes, según ella, para racionarla y que no se terminara tan rápido.

Tras hacer estas menciones de recuerdos que tiene de la creadora digital, Yina le deseo una gran celebración a su excompañera con todos los elementos que les gustan a las dos, la encomendó a Dios, le envió un beso y le prometió verse pronto. Además, les pidió a sus seguidores ir a las redes sociales de su excompañera a felicitarla.

En su video, Yina también comentó lo que está haciendo en su viaje a México: dando una vuelta por Xochimilco, unos extensos canales en los que se acostumbra viajar en góndolas coloridas.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón comparó a sus hermanas con las Kardashian. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la relación de Yina Calderón con La Abuela en La casa de los famosos Colombia?

La relación de estas dos creadoras de contenido en el reality fue muy buena, pues Yina y ella, junto con otras participantes, hicieron un grupo que actuaba como equipo en muchas pruebas y decisiones: “las chicas fuego”. Aunque vimos un par de discusiones, la verdad es que Yina siempre le mostró cariño a La Abuela y viceversa.

Artículos relacionados

Además, como La Abuela era la encargada de la cocina, muchas veces Calderón le ayudaba a picar vegetales como parte de los oficios que hacía para ayudar en la casa.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón confirmó que no peleará contra Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Televidentes reaccionan a la renuncia de Miss Amazonas Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: Así reaccionaron los televidentes tras la renuncia de Miss Amazonas

La renuncia de Rebeca Castillo, Miss Amazonas en Miss Universe Colombia 2025 generó todo tipo de reacciones en los televidentes.

Karina García reveló cuanto le han ofrecido por salir con ella Karina García

Karina García reveló la millonada que le ofrecieron por salir a cenar con un hombre

Karina García rompió el silencio y habló sobre las propuestas económicas que le han hecho por salir a cenar con hombres que la quieren pretender.

Hijo de Cintia Cossio, Thiago, sorprende con reacción al conocer a su hermanito menor, Lorenzo. Cintia Cossio

Thiago, hijo mayor de Cintia Cossio, sorprende con su reacción al conocer a su hermanito menor

Jhoan López, esposo de Cintia Cossio, reveló un video inédito del momento en el que Thiago, su hijo mayor, conoció a Lorenzo y la reacción del niño sorprendió.

Lo más superlike

Miss Santander, Gloria Mutis, le quita el primer puesto a Miss Casanare en Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia el reality: Santander le quita el primer puesto a Casanare tras esta prueba

Gloria Mutis, Miss Santander en Miss Universe Colombia 2025, logró destacar en esta prueba y llegar al primer puesto en la tabla de posiciones.

La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios". Viral

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen