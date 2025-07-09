La casa de los famosos Colombia 2025: así felicitó Yina Calderón a La Abuela en su cumpleaños

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 860 mil seguidores, la famosa y polémica influencer y dj de guaracha colombiana, Yina Calderón, felicitó en su cumpleaños a una de las compañeras con las que más compartió cuando estuvo participando, a principios de este año, en La casa de los famosos Colombia 2025: ‘La Abuela’.

En medio de su viaje a México, Yina les contó a sus fans que no podía dejar pasar el día sin recordar y felicitar a esta influencer que basa su contenido en comedia un poco subida de tono.

¿Cómo fue el mensaje de cumpleaños de Yina Calderón a La Abuela?

Yina recordó cuánto tiempo “aguantó” a La Abuela dentro de la casa más famosa del país y lo mucho que disfrutó de su sazón, pues recordemos que esta influencer tuvo el papel de cocinera durante mucho tiempo en el reality.

Además, Calderón recordó uno de los hábitos de La Abuela que más dio de qué hablar en el reality: que les escondía la comida a algunos participantes, según ella, para racionarla y que no se terminara tan rápido.

Tras hacer estas menciones de recuerdos que tiene de la creadora digital, Yina le deseo una gran celebración a su excompañera con todos los elementos que les gustan a las dos, la encomendó a Dios, le envió un beso y le prometió verse pronto. Además, les pidió a sus seguidores ir a las redes sociales de su excompañera a felicitarla.

En su video, Yina también comentó lo que está haciendo en su viaje a México: dando una vuelta por Xochimilco, unos extensos canales en los que se acostumbra viajar en góndolas coloridas.

Yina Calderón comparó a sus hermanas con las Kardashian. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la relación de Yina Calderón con La Abuela en La casa de los famosos Colombia?

La relación de estas dos creadoras de contenido en el reality fue muy buena, pues Yina y ella, junto con otras participantes, hicieron un grupo que actuaba como equipo en muchas pruebas y decisiones: “las chicas fuego”. Aunque vimos un par de discusiones, la verdad es que Yina siempre le mostró cariño a La Abuela y viceversa.

Además, como La Abuela era la encargada de la cocina, muchas veces Calderón le ayudaba a picar vegetales como parte de los oficios que hacía para ayudar en la casa.