Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón comparó a sus hermanas con las Kardashian: esto dijo

Recientemente, Yina Calderón desató risas en redes sociales al comparar a sus hermanas con la millonaria familia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón desató risas tras hacer divertida comparación. Foto | Cana RCN.

Una vez más, Yina Calderón causó furor en las redes sociales luego de que hiciera una divertida comparación de sus hermanas con una millonaria familia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre sus hermanas?

En las últimas horas, empezó a circular un particular video que rápidamente se hizo viral, en el que Yina, fiel a su estilo, apareció desde el interior de un carro diciendo que en horas de la noche haría una transmisión en vivo para hablar de un tema que se ha convertido en tendencia y está relacionado con Yerimua.

Artículos relacionados

Mientras hablaba a la cámara de su celular, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encontraba junto a sus hermanas, a quienes en medio de la risa comparó con las hermanas Kardashian.

Artículos relacionados

“Nosotras somo las Kardashian de temu, las propias Kardashian de temu”, dijo entre risas la polémica creadora de contenido, además reiteró que no son las hermanas Calderón sino las Caldereshian, como una fusión del apellido Calderón y Kardashian.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón comparó a sus hermanas con las Kardashian. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón aseguró que ella y sus hermanas son las Kardashian de Temu?

El divertido comentario de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, desató risas entre Leonela, Claudia y Juliana, quienes tomaron con humor el chiste de su hermana.

En medio de la conversación, también surgió otro tema en el que Yina fue el centro de la conversación, pues una de sus hermanas habló de su similitud con una reconocida periodista del entretenimiento nacional.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón hizo divertida comparación y desató risas. Foto | Canal RCN.

Ante la comparación de su hermana con esta mujer, Calderón negó rotundamente que esto fuera cierto, pues en su defensa aseguró que ella jamás inventa nada de lo que dice en sus redes, pues siempre que afirma algo es porque tiene la certeza de que es verdad.

En contraparte, señaló que la periodista con la que fue asemejada, en la mayoría de las veces se inventa rumores de la farándula.

¿En dónde se encuentra Yina Calderón junto a sus hermanas?

Desde hace un par de días, la también empresaria de fajas, ha presumido lo que ha sido una jornada de trabajo importante dando entrevistas, pero también unos merecidos días de descanso en México, destino que ha disfrutado de principio a fin.

Cabe señalar que, en el momento que registró el video dentro del vehículo, dio a conocer que se encontraba de paseo por Panamá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Robaron a La Liendra y pagó millonada por un rollo de papel higiénico La Liendra

La Liendra pagó un ojo de la cara por un rollo de papel higiénico

El creador de contenido ‘La Liendra’ reveló que lo engañaron en Estados Unidos y confesó cuánto pagó por un rollo de papel higiénico

Melissa Gate reveló los procedimientos estéticos que se ha hecho Melissa Gate

Melissa Gate reveló cuáles han sido los procedimientos estéticos que se ha realizado

Melissa Gate le confesó a Kunno cuáles son esos procedimientos estéticos que se ha hecho y cuáles les gustaría hacerse.

La Liendra

La Liendra relató cómo terminó siendo víctima de una insólita estafa en Nueva York

La Liendra contó a sus seguidores la manera tan absurda en que lo engañaron, luego de comprar unos audífonos en La Gran Manzana.

Lo más superlike

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Por medio de una carta pública, la banda legendaria sorprendió al ofrecerse a tocar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Devan Blake vestido como Valak de "El Conjuro' Viral

Así se homenajeó a Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle en ‘El Conjuro 4’

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?

Rosa roja y cinta negra de luto. Viral

Influencer fue hallada sin vida en extrañas circunstancias: esto se sabe

Truco con vaselina para que tu perfume dure todo el día Belleza

Vaselina para que dure más tiempo el perfume: el truco de belleza que pocos conocen