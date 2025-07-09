Una vez más, Yina Calderón causó furor en las redes sociales luego de que hiciera una divertida comparación de sus hermanas con una millonaria familia.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre sus hermanas?

En las últimas horas, empezó a circular un particular video que rápidamente se hizo viral, en el que Yina, fiel a su estilo, apareció desde el interior de un carro diciendo que en horas de la noche haría una transmisión en vivo para hablar de un tema que se ha convertido en tendencia y está relacionado con Yerimua.

Mientras hablaba a la cámara de su celular, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encontraba junto a sus hermanas, a quienes en medio de la risa comparó con las hermanas Kardashian.

“Nosotras somo las Kardashian de temu, las propias Kardashian de temu”, dijo entre risas la polémica creadora de contenido, además reiteró que no son las hermanas Calderón sino las Caldereshian, como una fusión del apellido Calderón y Kardashian.

Yina Calderón comparó a sus hermanas con las Kardashian. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón aseguró que ella y sus hermanas son las Kardashian de Temu?

El divertido comentario de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, desató risas entre Leonela, Claudia y Juliana, quienes tomaron con humor el chiste de su hermana.

En medio de la conversación, también surgió otro tema en el que Yina fue el centro de la conversación, pues una de sus hermanas habló de su similitud con una reconocida periodista del entretenimiento nacional.

Yina Calderón hizo divertida comparación y desató risas. Foto | Canal RCN.

Ante la comparación de su hermana con esta mujer, Calderón negó rotundamente que esto fuera cierto, pues en su defensa aseguró que ella jamás inventa nada de lo que dice en sus redes, pues siempre que afirma algo es porque tiene la certeza de que es verdad.

En contraparte, señaló que la periodista con la que fue asemejada, en la mayoría de las veces se inventa rumores de la farándula.

¿En dónde se encuentra Yina Calderón junto a sus hermanas?

Desde hace un par de días, la también empresaria de fajas, ha presumido lo que ha sido una jornada de trabajo importante dando entrevistas, pero también unos merecidos días de descanso en México, destino que ha disfrutado de principio a fin.

Cabe señalar que, en el momento que registró el video dentro del vehículo, dio a conocer que se encontraba de paseo por Panamá.