Esta la diferencia de edad entre James Rodríguez y su nueva novia: ¿cuántos años tiene?

Hace un par de meses, James Rodríguez sorprendió a oficializar su noviazgo con una reconocida modelo pereirana.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
James Rodríguez hace un gesto durante una conferencia de prensa después de su primer día de entrenamiento con el León de México.
La diferencia de edad entre James Rodríguez y Luisa Duque, su novia. Foto | Mario Armas.

James Rodríguez, una de la figuras más importantes y reconocidas del fútbol nacional e internacional, sigue despertando el interés por conocer más detalles de su vida sentimental, puntualmente sobre su relación con una colombiana.

¿Cuántos años tiene Luisa Duque, la novia de James Rodríguez?

La relación, que fue confirmada hace varios meses, ha llamado la atención de los seguidores del futbolista, no solo por la belleza de la joven, sino también por la diferencia de edad entre ambos, ya que Luisa Duque, nombre de su nueva novia, tiene 22 años.

Y es que, de acuerdo con esta información, la diferencia de edad entre el deportista y la joven es de casi 10 años, un número, que, para muchos, es bastante importante y no ha pasado desapercibido en redes y mucho menos en la prensa.

¿Cuándo confirmó James Rodríguez su relación con la modelo Luisa Duque?

Cabe señalar que, el romance del cucuteño y la mujer pereirana, se confirmó a principio de este año tras el debut del ‘10’ de la Selección Colombia con el Club León de México en donde logró anotar su primer gol con el que equipo, pues tras culminar el partido y dirigirse a su carro, fue sorprendido dándole un beso a su pareja.

James Rodríguez celebra el primer gol de su equipo anotado por su compañero el defensa Yerson Mosquera.
Ella es Luisa Duque, la nueva novia de James Rodríguez. Foto | RAUL ARBOLEDA.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos a compartido fotos en sus redes sociales compartiendo juntos, sí se puede observar que el jugador reacciona a cada una de las publicaciones que hace la modelo en su cuenta de Instagram.

Además, meses atrás, la pereirana presumió en sus historias una imagen en las tribunas del Nou Camp, estadio del Club León, lo que dejaría en evidencia que estuvo en el lugar acompañando a su novio.

James Rodríguez #10 de Colombia observa durante una sesión de entrenamiento antes del partido final contra Argentina.
Esta es la edad de la nueva pareja de James Rodríguez. Foto | Maddie Meyer.

¿Quién es Luisa Duque, la novia del futbolista James Rodríguez?

Luisa Duque, es una modelo profesional colombiana que, como se ha dicho tiene actualmente 22 años.

A través de su perfil en Instagram, la destacada figura comparte con frecuencia contenido sobre sus viajes, moda, maquillaje y en general del estilo de vida que lleva. Con más 130 mil seguidores, la atractiva mujer cautiva constantemente a los internautas al mostrar un poco de su día a día como modelo.

