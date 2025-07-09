Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón rompe el silencio y confirma que no peleará contra Andrea Valdiri: "es mi problema"

En las últimas horas, Yina Calderón rompió el silencio y reveló que no participará en el torneo organizado por Westcol.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón confirmó que no peleará contra Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yina Calderón causó revuelo en redes sociales luego de que decidiera confirmar si peleará o no contra Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su pelea contra Andrea Valdiri?

Desde hace varios días, este tema se ha apoderado de la conversación y ha provocado intriga entre los internautas quienes se han preguntado si en realidad Calderón se enfrentará a la también creadora de contenido.

Pues bien, de acuerdo con la reciente aparición de Calderón, todo parece indicar que las dudas respecto a si peleará quedaron despejadas, pues allí afirmó que finalmente tomó la decisión de no llegar al ring de boxeo tal y como se esperaba.

“Si decidí no pelear es mi problema y mis motivos tendré, agradezco su apoyo, somos sayayines”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué dijo Yina Calderón días antes sobre su pelea con Andrea Valdiri?

Estas declaraciones de la polémica influenciadora llegan tan solo días después de insinuar que no estaba tan convencida de participar en la pelea, esto luego de que Westcol, el organizador del evento se refiriera a ella de manera despectiva en una transmisión en vivo que hizo junto a Karina García.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón hizo inesperada revelación. Foto | Canal RCN.

"¿Será que mejor por honor, no nos vamos por allá?... A una participante de su propio evento, a la pelea estelar de la noche, es que me duele. ¿Cómo WestCol me hace esto?, pero bueno", señaló Yina en su momento.

Y es que, según lo comentó Yina, más allá de que Westcol dijera que ella casi no suena en redes sociales, lo que en realidad le molestó es que hablara en su contra cuando ella iba a estar en su evento.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón sorprendió al anunciar que no peleará con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Además, dijo en esta oportunidad que tenía “miedo” de asistir, ya que desque se anunció su participación ha estado promocionándolo y el streamer no tiene en cuenta su esfuerzo.

¿Qué dijo Andrea Valdiri tras conocer que Yina Calderón no peleará?

Hasta el momento, Valdiri no se ha pronunciado al respecto, sin embargo muchos se mantienen a la expectativa por saber qué dirá frente a la decisión de su colega.

