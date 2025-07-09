Thiago, hijo mayor de Cintia Cossio, sorprende con su reacción al conocer a su hermanito menor

En su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 600 mil seguidores, el influencer Jhoan López, esposo y papá de los hijos de la también creadora de contenido digital paisa Cintia Cossio, reveló en la tarde de este sábado 6 de septiembre un video inédito de la reacción de su hijo mayor, Thiago, al conocer a su hijo menor, Lorenzo el día que nació.

Hace 6 días nació el pequeño bebé de la pareja de influenciadores y, aunque ya habían mostrado fotos y videos de ese día tan especial para ellos, esta reacción no había sido revelada y sorprendió bastante a los fans de la pareja.

¿Por qué la reacción de Thiago, hijo de Cintia Cossio, al conocer a su hermano menor impactó?

El video empieza con Jhoan diciéndole a su hijo que cierre los ojos mientras lo lleva a conocer a su hermanito, cuando Thiago los abre y ve al bebé en brazos de su mamá no duda en mostrar su sorpresa por la belleza del niño y comentársela a sus padres.

Jhoan le dice al niño que salude al hermanito y Thiago, en su inocencia y ternura, le da la bienvenida a Lorenzo tanto a la familia como al mundo. Además, cuando su papá le indica que le dé un besito al hermanito, él no duda en preguntar en dónde le puede dar esta muestra de amor, pues parece estar muy consciente de la delicadeza de ese pequeño ser humano.

Este tipo de gestos encantaron a los internautas que vieron el video, pues no dudaron en comentar lo maduro y caballeroso que es Thiago. Además, hubo otros hechos que los dejaron impactados con la actitud del niño.

¿Qué otras actitudes de Thiago al conocer a su hermano menor sorprendieron?

Cintia le pregunta a su hijo mayor cómo está y él, después de responder, también se muestra preocupado por el estado de su mamá. Además, cuando Cossio le va a dar de comer al bebé, el niño gira su cabecita para no ver de más y le pregunta a su papá cuándo puede voltear para volver a mirar.

Estos hechos fueron destacados en los comentarios del video, pues consideran que es un niño muy educado y caballeroso que no solo se preocupa por su hermano, sino también por su mamá. Su madurez se destacó, pues no siempre se ven niños tan educados en momentos que los sacan de su zona de confort.