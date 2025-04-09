Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia le hace broma a Yeferson Cossio y le da leche materna, así reaccionó

Yeferson Cossio divirtió a sus seguidores con su reacción luego de la broma de Cintia Cossio en la clínica.

La influenciadora Cintia Cossio le hizo una divertida broma a su hermano Yeferson Cossio luego de haber dado a luz a su hijo Lorenzo, fruto de su relación con el creador de contenido Jhoan López.

¿Qué broma le hizo Cintia Cossio a Yeferson Cossio?

El paisa compartió un video en el que quedó registrado el momento en el que la influenciadora le dio a probar al creador de contenido de su leche materna.

Yeferson Cossio prueba leche materna

En la grabación se ve a la paisa en la clínica poco después de haber tenido a su segundo hijo acompañada por Yeferson Cossio y Carolina Gómez, quienes están felices conociendo al pequeño.

En medio del momento, Cintia le pregunta a Yeferson si quiere tomar café y este le señala que sí, a lo que ella le da de tomar un café el cual antes le había puesto un poco de leche materna.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio tras tomar leche materna?

Yeferson toma y hace un gesto de desagrado y Cintia le dice que quizás le sabe amargo porque no tiene azúcar y luego seriamente le confiesa que también puede ser porque tiene leche materna y él de inmediato se dirige al baño a intentar vomitar.

Cintia Cossio hace broma recién parida

"Llevaba nueve meses esperando este momento", confesó Cintia Cossio.

Tras la revelación, varios internautas reaccionaron a la broma, donde confesaron lo mucho que se rieron con la reacción que tuvo Yeferson.

Otros destacaron lo tierno que fue cuando cargó a su sobrino y cómo se lo entregó a su hermana.

Cabe destacar que, Yeferson Cossio le había hecho una petición a su hermana de que el pequeño tuviera como primer apellido el de ellos para que no dejara perder el legado, debido a que él no puede tener hijos, pero según reveló Jhoan López, padre del bebé, el pequeño quedó registrado como Lorenzo López Cossio.

Por ahora, Cintia Cossio sigue disfrutando de su maternidad y compartiendo algunos detalles de lo que es su posparto, mientras que Yeferson Cossio se encuentra en Singapur, donde estará por un mes por cuestiones laborales y personales.

