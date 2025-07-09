Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló la millonada que le ofrecieron por salir a cenar con un hombre

Karina García rompió el silencio y habló sobre las propuestas económicas que le han hecho por salir a cenar con hombres que la quieren pretender.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García reveló cuanto le han ofrecido por salir con ella

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García, es una mujer que resaltó en el reality de la vida en vivo por su carisma, nobleza y belleza, mismas características que la han dejado brillar tras el final del programa y que hoy la posicionan como una de las influencers más importantes en Colombia. La paisa, quien dio mucho de qué hablar en la competencia, confesó que una entrevista varios detalles sobre su vida personal, entre ellos, si le han ofrecido dinero a cambio de su presencia.

¿Cuánto le han ofrecido a Karina García por salir a cenar con ella?

En una entrevista con Eva Rey, Karina García le respondió a la española si le han ofrecido dinero a cambio de algo que ella pueda dar, su respuesta fue que sí, pues explicó que hace poco le ofrecieron inicialmente cincuenta millones de pesos y luego la cifra subió a 100 a cambio de salir a cenar con un hombre, pues la paisa reveló que, a través de terceros, estos hombres buscan acercarse a ella.

De acuerdo con García, rechazó esta oferta debido a que ella ya está con Altafulla, pero dejó claro que “no es solpada” y si estuviera soltera, probablemente se dejaría tentar por la oferta.

¿Qué otras revelaciones hizo Karina García?

Por otro lado, Karina García reveló en la misma entrevista que pensó en no tener a sus hijos, pues cuando quedó embarazada de su primera hija, ella quiso someterse a tomar algo para que su gestación se detuviera, ya que ella solo tenía 14 años y nunca soñó con ser madre, además mencionó que la maternidad la tienen romantizada cuando es un proceso muy difícil para las mujeres, e incluso desde que reciben la noticia de que están esperando un hijo.

¿Karina García sigue siendo novia de Altafulla?

En medio de la entrevista, Eva le preguntó si Karina García está enamorada de Altafulla y ella confesó que sí, pues apenas llevan cinco meses y están en el tiempo en el que todo es bonito, además reveló que cada uno es dueño de sus finanzas y que ninguno interviene en el dinero del otro, por lo que ella no sabe cuánto llega a facturar el barranquillero. Así mismo, la paisa no dejó pasar el momento para decir lo que le gusta de él y es cómo trata a sus hijos, además que es un hombre detallista con ella.

